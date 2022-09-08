Jeep випустить 4 електричні позашляховики до 2025 року, зокрема абсолютно нові моделі Recon та Wagoneer S

Компанія Jeep має намір представити до кінця 2025 чотири нових повністю електричних позашляховика. Стратегічна мета компанії полягає у тім, щоб до 2030 року електромобілі становили 50% продажів у США та 100% у Європі.

Jeep показала перші зображення двох повністю електричних позашляховиків — нового Jeep Recon, натхненого Wrangler, і нового електричного Wagoneer під кодовою назвою Wagoneer S. Очікується, що обидві моделі надійдуть у продаж у Північній Америці та інших регіонах до 2024. Автовиробник також випустить компактний електричний позашляховик Jeep Avenger у Європі на початку наступного року.

На жаль, основні характеристики, такі як місткість акумулятора, комплектації та ціна, поки що не розголошуються. Про три анонсовані авто відомо вкрай мало. Четверта нова модель взагалі буде представлена ​​пізніше. Але Jeep заявила, що «електрифікує» всі свої моделі в США, включаючи гібридний автомобіль Wagoneer 4xe. При цьому компанія прагне стати лідером з продажу електричних позашляховиків у світі.

Компактний позашляховик Jeep Avenger матиме запас ходу 400 км. Ця модель має бути представлена ​​на Паризькому автосалоні 17 жовтня.

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Jeep Recon – назва нового автомобіля компанії, який буде доступний лише як електромобіль з акумулятором. Раніше під брендом Recon фігурував пакет опцій для Wrangler та інших моделей, які включали кузов автомобіля з піднятою підвіскою для встановлення більших шин. Як і Wrangler, Jeep Recon матиме широкі можливості налаштування, включаючи знімні двері та панелі даху. Також у Recon будуть відкриті дверні петлі, як Wrangler.

Електромобіль буде поставлятися з системою керування тягою Jeep Selec-Terrain, технологією блокування осей e-locker, захистом днища, гаками для буксирування і позашляховими шинами. Він також буде оснащений ПЗ Stellantis Uconnect з докладними путівниками по відомих позашляхових трасах. Продаж Jeep Recon розпочнеться у 2024 році.

Jeep Wagoneer S буде належати до сегмента преміальних позашляховиків. Ймовірно, автомобіль отримає дуже велику батарею, оскільки виробник заявляє про потужність двигуна 600 к.с., запас ходу 400 миль (близько 644 км) і розгін від 0 до 60 миль на годину (95,6 км/год) за 3,5 секунди. Електромобіль буде трохи меншим від свого нинішнього тезки з ДВС, у нього буде лише два ряди сидінь замість трьох.

Джерело: The Verge