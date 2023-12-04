Новини WTF 04.12.2023 о 10:54 comment views icon

Камера iPhone додає «‎трохи містики» у ваше дзеркальне відображення

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Камера iPhone додає «‎трохи містики» у ваше дзеркальне відображення

Дивне фото жінки, зроблене на iPhone, показує одразу три її різні зображення, зроблені одночасно — одне реальне і два відображення у дзеркалах з різними позиціями рук.

Це не збій у Матриці й не фотошоп, а звичайна помилка обчислювальної фотографії, якій часто піддаються сучасні камери смартфонів (згадайте, як камера Samsung домалювала «‎голлівудську посмішку» семимісячній дитині чи звинувачення компанії у «‎підробці» Місяця).

Програмне забезпечення камери смартфона зазвичай робить готове зображення, комбінуючи кілька одразу і регулюючи контрастність, насиченість, деталізацію та розмиття. У переважній більшості випадків проблем не виникає — однак у конкретній ситуації жінка рухалась і алгоритм поєднав різні зображення в один результат, розглядаючи об’єкта та його відображення у дзеркалах як трьох різних людей, пояснює Engadget.

Насправді таке «містичне‎» зображення може відтворити будь-який власник iPhone (ну і дзеркал) — у TikTok наразі шириться тренд, де люди експериментують з камерами та відображеннями.

Мобільні фото – фейк. І користувачі це обожнюють

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