Новини Технології 05.02.2024 о 14:27 comment views icon

Керівник Samsung каже, що кожне фото — це фейк, а поняття «реального зображення» не існує

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Керівник Samsung каже, що кожне фото — це фейк, а поняття «реального зображення» не існує

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Samsung неодноразово стикалася з критикою щодо надмірних зусиль штучного інтелекту в обробці фото — як-от, коли зображення Місяця виглядало занадто штучно під час використання функції Scene Optimizer, чи неочікувана поява голлівудської посмішки в немовляти при активації інструменту Remaster.

У нещодавньому інтерв’ю TechRadar віцепрезидент Samsung Патрік Чомет виступив на захист процесу обробки фото на смартфонах компанії:

«Торік вийшло гарне відео Маркуса Браунлі про зображення Місяця. Всі дискутували — це фейк чи реальна картинка. А реального зображення насправді не існує. У вас є датчики, щоб щось зафіксувати чи відтворити те, що ви бачите. Ви можете сказати, що це реальне зображення, однак якщо ви використовували штучний інтелект для оптимізації масштабування, автофокусування, сцени — чи це реальність? Або фільтри? Реального зображення немає, крапка».

Такі компанії, як Apple, Google і Samsung дедалі частіше поєднують кілька зображень, щоб створити одне найкраще, але з розквітом штучного інтелекту зусилля з «домальовування» реальності лише посилюються (нові Galaxy S24 і S24 Ultra від Samsung — останній приклад).

Водночас Чомет каже, що стратегія Samsung полягає в тому, щоб дати споживачам вибір: спосіб зафіксувати «момент» і спосіб створити «нову реальність». За його словами, обидва використовують ШІ, але результати останнього отримують водяні знаки та метадані, «щоб переконатися, що люди зрозуміють різницю».

Чомет також відзначив необхідність регулювання галузі ШІ, в чому Samsung «планує допомогти».

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