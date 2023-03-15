Kia EV9 – електричний середньорозмірний позашляховик з трьома рядами сидінь, капітанськими кріслами та двома 12,3-дюймовими дисплеями

Kia вирішила познайомити шанувальників з інтер’єром та екстер’єром свого майбутнього середньорозмірного позашляховика EV9. Відомо, що його створено на базі платформи E-GMP, як і EV6. Однак компанія не поспішає ділитися його ключовими характеристиками, такими як місткість акумулятора, запас ходу та параметри трансмісії. Ці відомості будуть розкриті в рамках офіційного анонсу наступного місяця.

Готова до виходу на ринок версія Kia EV9 дуже близька до оригінального концепту, що був показаний в листопаді 2021 року. Автомобіль отримав ефектний та цікавий дизайн. Він має трикутні вікна в задній частині, як і EV6, але в іншому, схоже, дизайнери черпали натхнення із квадратних позашляховиків, таких як старі Range Rover. При цьому Kia каже, що EV9 має високу аеродинамічну ефективність.

Електромобіль пропонує три ряди сидінь. А завдяки квадратній задній частині у пасажирів заднього ряду має бути достатньо місця над головою. У середньому ряду використовуються поворотні капітанські крісла, завдяки чому пасажири другого ряду можуть сидіти обличчям пасажирів третього ряду. Залежно від типу сидінь (ковшеподібні або диван), будуть пропонуватися 6- або 7-місні конфігурації Kia EV9.

Kia використовує два 12,3-дюймові дисплеї, які виконують функції панелі приладів та інформаційно-розважальної системи. Кількість фізичних кнопок була зменшена та додані сенсорні панелі керування. В інтер’єрі використовуються матеріали, покликані посилити відчуття простору.

Основні характеристики та ціна середньорозмірного позашляховика Kia EV9 будуть офіційно оголошені на початку квітня. Враховуючи, що ціни на модель EV6 починаються з рівня близько $45 тис., новинка має коштувати дорожче. Але можна сподіватися, що вона буде доступнішою за інші автомобілі у своїй категорії.

Джерело: Engadget