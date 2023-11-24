Кінець Touch ID в iPhone і iPad? Apple припиняє виробництво чипів для цієї технології

Apple відійшла від технології автентифікації Touch ID із запуском iPhone X у 2017 році. Смартфон отримав абсолютно нову систему розпізнавання обличчя під назвою Face ID. Відтоді Apple не озирається на сканери відбитків пальців, попри часті чутки, які стверджують, що Touch ID повернеться. Згідно з новим звітом, Apple не планує повертати Touch ID на iPhone, оскільки вона припинила виробництво мікросхем, які використовуються в цьому процесі, повідомляє Wccftech.

Наразі Apple пропонує Touch ID лише в бюджетній лінійці iPhone SE. Але компанія більше не планує пропонувати Touch ID на смартфонах. Майбутній iPhone SE 4 — має базуватися на залізі iPhone 14, в якого немає сканера відбитків.

Apple використовує Touch ID також на «бюджетних» планшетах iPad mini 6 та iPad Air. Тим часом компанія оновила iPad Pro, які теж отримали розпізнавання обличчя Face ID. Певно згодом так зроблять з усіма планшетами. Також Touch ID є на ноутбуках компанії, але це окрема історія.

Для Apple є сенс відмовитися від технології Touch ID, оскільки вона працює над тим, щоб вбудувати датчики камери TrueDepth під дисплей. Це дасть iPhone систему автентифікації Face ID під дисплеєм, на якому не буде зайвих вирізів. Згідно з попередніми повідомленнями, Apple планує внести вищезгадані зміни в iPhone у 2026 році.