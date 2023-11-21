Новини Пристрої 21.11.2023 о 19:46 comment views icon

Смартфону iPhone 16 Pro приписують батарею більшої місткості та телефото модуль з тетрапризмою й 5-кратним зумом

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Вадим Карпусь

Автор новин

У мережі з’явилося кілька публікацій, що описують компоненти смартфона iPhone 16 Pro. За даними аналітика Мінґ-Чі Куо, моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть оснащені телеоб’єктивом з тетрапризмою та покращеними можливостями зумування.

Apple представила нову систему лінз з тетрапризмою в iPhone 15 Pro Max, що забезпечує 5-кратний оптичний зум. Але таке рішення не використовується в iPhone 15 Pro. З чуток, це обмеження було пов’язане з нестачею місця: тільки Pro Max міг розмістити необхідні апаратні компоненти. Повідомляється, що Apple планує збільшити розмір дисплея iPhone 16 Pro з 6,1 до 6,3 дюйма, що дозволить звільнити більше місця для обладнання камери. Це дозволить розмістити модуль з тетрапризмою.

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Додатково у мережі з’явились фотографії прототипу батареї iPhone 16 Pro. На зображеннях видно, що акумулятор розміщений у матовому металевому корпусі, який, ймовірно, сприяє розсіюванню тепла. Літій-іонний акумулятор має J-подібну форму та місткість 3355 мАг (13,02 Втг). Для порівняння, в iPhone 15 Pro встановлена батарея меншої місткості 3274 мАг. Пристрій виготовлений китайською компанією Desay Corporation.

Джерело: macrumors, gsmarena

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