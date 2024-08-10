Kioxia анонсує обмін даних з SSD зі швидкістю світла — оптичне з’єднання дозволить розмістити їх далеко від серверів

Kioxia, один з провідних виробників SSD, анонсувала нові твердотілі накопичувачі з оптичним інтерфейсом для екологічних центрів обробки даних нового покоління.

Оптична технологія замінює традиційні електричні сигнал та мідний дріт на лазерні та оптичні кабелі передачі даних. Накопичувачі можна розміщувати на відстані до 40 м від серверів.

Kioxia каже, що велика відстань між обчислювальними системами, які генерують багато тепла, і пулом зберігання з мінімальним охолодженням, допоможе центрам обробки даних оптимізувати споживання електроенергії. Також оптичні твердотілі накопичувачі потребуватимуть менше місця через їхні менші роз’єми. Вони не такі чутливі до електромагнітних перешкод, тому не доведеться турбуватися про екранування та розміщення кабелю. також технологія покращить модульність, дозволяючи ЦОД додавати більше пам’яті без збільшення затримки.

Майбутні покоління PCIe можуть використовувати оптичні інтерфейси для SSD, оскільки вони забезпечують швидше та надійніше передавання даних. Ці розробки з часом зменшать використання електрики для зв’язку між системами зберігання, пам’яттю та обчислювальними системами.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Intel також почала працювати над оптичною технологією для своїх чипів, представивши чиплет для оптичного обчислення, який забезпечує з’єднання 4 Тбіт/с з ЦП або ГП. Крім того, TSMC нещодавно представила свій компактний універсальний фотонний механізм (CPOUPE), який може забезпечити оптичне з’єднання на рівні материнської плати зі швидкістю до 6,4 Тбіт/с. Усі ці технології розроблені з огляду на центри обробки даних, штучний інтелект та зростання попиту на обчислювальну потужність і відповідне зростання енергоспоживання.

Джерела: Tom’s Hardware, ServeTheHome

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.