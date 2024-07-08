Samsung представила свій перший SSD на 61,44 ТБ — накопичувачі 122,88 ТБ вже можливі

Samsung випустила свій перший SSD на 61,44 ТБ. Твердотілий накопичувач великої місткості призначений для корпоративного використання, а не для звичайних споживачів. Samsung каже, що завдяки її новому контролеру можна виготовляти SSD 122,88 ТБ. Раніше моделі компанії обмежувалися 32 ТБ.

Компанія створила накопичувач QLC Samsung BM1743 з використанням 176-шарової пам’яті NAND, сьомому поколінні її технології 3D NAND. SSD BM1743 є наступником свого BM1733, який з’явився у 2020 році та був накопичувачем QLC PCIe 4-го покоління на 15,36 ТБ (4 біт на комірку) та використовував 96-шарову технологію V-NAND п’ятого покоління. Версія BM1733a мала до 32 ТБ — BM1743 майже подвоює її. Його показники продуктивності становлять 1 600 000 / 110 000 IOPS випадкового читання/запису, пропускна здатність послідовного читання/запису дорівнює 7,2 / 2,0 ГБ/с. Накопичувач дуже орієнтований на зчитування.

І BM1733, і BM1743 мають формат U.2 (2,5”), але BM1743 додає варіант E3.S, який підтримує PCie 5.0. BM1743 підтримує 0,26 повних перезаписів накопичувача на день (DWPD) протягом гарантованого терміну служби. Це покращення у порівнянні з 0,18 DWPD в BM1733. Зберігання даних нового накопичувача гарантовано до трьох місяців, у порівнянні з одним місяцем BM1733.

Тепер компанії Solidigm, Samsung та Western Digital SN655 вже пропонують корпоративні твердотілі накопичувачі класу 60 ТБ, є надія, що Micron, Kioxia, батьківська компанія Solidigm SK hynix та китайська YMTC теж запропонують щось подібне.

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Джерело: Blocks & Files

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