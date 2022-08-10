Китай знову запустив на орбіту секретний космоплан — цього разу він піднявся вище й оновив рекорд тривалості польоту

Минулого тижня Китай повідомив про успішний запуск невідомого багаторазового космоплана — його вивела на орбіту РН Long March 2F. Тоді агентство КНР не повідомило жодних подробиць щодо профілю тестового запуску та цього загадкового “багаторазового” ЛА, а лише зазначило, що він перебуватиме на орбіті “певний час”. Так от станом на 9 серпня китайська відповідь відомому американському X-37B досі перебуває на орбіті, повідомляє Ars Technica.

Місія почалася 4 серпня і станом на 9 серпня засекречений космоплан досі перебуває на орбіті. Це вже більше ніж удвічі перевищує тривалість першого тестового польоту. Поки не зрозуміло, чи це другий етап експериментальної програми з тим самим літаком, чи абсолютно новий космічний апарат.

Це вже другий зафіксований випадок запуску Китаєм експериментального багаторазового космічного літака. Перший запуск відбувся восени 2020 року. Тоді апарат пробув на орбіті два дні, після чого приземлився на злітно-посадковій смузі в сухому солоному озері на заході Китаю, відомому як Лоп Нур.

Ще один цікавий факт — цього разу корабель летить на значно вищій ексцентричній орбіті з перигеєм 346 км та апогеєм 593 км проти 331 км на 347 км у 2020 році, зазначає дослідник китайської космічної програми Ендрю Джонс.

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Цей загадковий проєкт — пряма відповідь Китаю на експериментальний безпілотний космоплан Boeing X-37B, який в межах власної програми з 2010 року здійснив вже шість польотів. У розпорядженні Космічних сил США є два літаки X-37B. Водночас навіть перші польоти цих апаратів тривали понад 200 днів, а під час нинішньої місії, що стартувала у травні 2020 року, X-37B встановив нові рекорди тривалості — 813 днів на орбіті. І цей політ досі триває.