Колір несподіванки: нове відео Apple iPhone 16 Pro Max Titanium Desert

Згідно з витоками, Apple планує випустити iPhone 16 Pro у новому кольорі Desert Titanium. Були припущення, що це золотистий, але на цьому відео він коричневий.

Швидше за все у ролику фігурує муляж, а не реальний iPhone 16 Pro Max. Так чи ні, але колір на відео відповідає попередньому витоку. Коричневий відтінок не сподобався багатьом, а потім почали з’являтися свідчення про більш бронзовий або золотистий відтінок.

Усі кольори iPhone 16 Pro та Pro Max будуть називатися Titanium — попередньо очікуються Titanium White, Black, Gray та Gold. Але виникає питання, як буде називатися колір «героя» відео. Чутки припускають назви Desert або Gold. також були повідомлення про Rose. Втім, до офіційного релізу залишилося небагато часу.

Презентація Apple iPhone 16 запланована на 9 вересня. Окрім лінійки iPhone 16, на ній очікуються нові навушники AirPods, годинники, та, можливо, нові iPad.

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Джерело: Techboilers

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