Коли фантастика стає реальністю: 7 культових пристроїв з фільмів, що стають реальними технологіями

"Зоряні війни: Епізод III – Помста ситхів” (2005), реж. Джордж Лукас/Lucasfilm

Кінематограф частенько підкидає нам фантастичні технологічні концепти, нібито з майбутнього. Інженери зі свого боку прагнуть перетворити те, що здається фантастикою, на реальні пристрої.





Досягнення в області штучного інтелекту, матеріалознавства, робототехніки та обчислень дозволяють втілити пристрої, які до цього існували лише в уяві або на екрані, в реальні речі, що знаходять застосування в абсолютно різних сферах. Ось 7 культових пристроїв та технологій з кіно, які вже втілюються у реальність.

Екзоскелет Залізної людини

Тоні Старк один з найпопулярніших героїв коміксів Marvel. Його костюм наділив його надзвичайною силою та здатністю літати з надзвуковою швидкістю. Броня являє собою високотехнологічну платформу, що перетворює людину на потужну бойову одиницю.

Натхненні цим фантастичним концептом, науковці та інженери наразі займаються подібними розробками для промислових робітників та військових. Такі компанії як Palladyne AI та Lockheed Martin вже створили костюми з живленням від акумуляторів. Ці платформи дозволяють людям підіймати важкі предмети з мінімальними зусиллями. Тривають також експерименти зі створення костюма, який дозволить людині тривалий час перебувати у повітрі.

Трикодер з “Зоряного шляху”

У культовому серіалі герої за допомогою трикодера сканують навколишнє середовище, проводять аналіз речовин та миттєву медичну діагностику. Компактна конструкція поєднує в собі можливості датчиків, обчислювальних пристроїв та оснащена дисплеєм. Дослідники працюють над розробкою подібних багатофункціональних діагностичних сканерів для застосування у медицині.





NASA та Apple регулярно влаштовують конкурси медичних пристроїв, подібних до трикодера, а такі компанії як Butterfly Network вже виробляють портативні ультразвукові сканери, що підключаються до смартфонів.

Ховерборд з “Назад у майбутнє”

Літний скейтборд Марті Макфлая став одним з найбільш знакових прикладів футуристичного транспорту у франшизі. Інженери на базі цієї ідеї створюють реальні прототипи, що використовують маглев та надпровідні технології. Відомими прикладами є дошка Hendo від Arx Pax та магнітний прототип від Lexus. Однак до практичного повсякденного використання ці пристрої ще далекі.

Голографічні дисплеї з “Зоряних війн”

У франшизі “Зоряні війни” голограми проєктують реалістичні 3D-зображення людей, які спілкуються між собою на великих відстанях. Наразі дослідники та компанії створюють великі дисплеї та проєкційні системи, які відтворюватимуть аналогічний ефект.

Компанії на кшталт ARHT Media створюють голографічні системи, що відтворюють людину у повний зріст. У лабораторіях проводять експерименти з дисплеями світлового поля, які створюють справжні 3D-зображення, що ширяють у просторі.

Універсальний перекладач “Вавілонська риба”

У оповіданні Дугласа Адамса “Автостопом по галактиці” описується крихітне створіння “Рибка-вавілон”, яка миттєво перекладає будь-яку мову, якщо розмістити її у вусі. Цей пристрій усуває мовні бар’єри та забезпечує безперешкодне спілкування між представниками різних культур та видів. Наразі інженери з Google, Apple, Timekettle та інших компаній випускають портативні пристрої для синхронного перекладу, руйнуючи мовні бар’єри.

Вібраніумні піщані інтерфейси Чорної Пантери

У фільмі “Чорна пантера” Шурі керує потоками вібраніумного піску та створює динамічні голографічні інтерфейси та засоби дистанційного зв’язку. Цей матеріал миттєво реагує на жести та створює фігури й зображення у повітрі.

В реальності вчені проводять експерименти з акустичною левітацією для утримання та переміщення дрібних частинок звуковими хвилями. Дослідники з Токійського університету та низка інших науковців продемонстрували системи, що захоплюють частинки у повітрі та складають з них інтерактивні об’єкти. Такі технології у майбутньому можуть стати основою безконтактних інтерфейсів.

Роботи з “Трансформерів”

У франшизі “Трансформери” роботи трансформуються у транспортні засоби та інші механізми. Їхня конструкція складається з багатьох складних автономних компонентів, здатних миттєво змінювати форму.

Реальні інженери працюють над розробкою модульних роботизованих систем, здатних збиратись у різні конструкції. Зокрема, дослідники з MIT створили кубоподібних роботів, які використовують магніти та внутрішні маховики для переміщення та інтеграції з іншими модулями, утворюючи таким чином більші за розмірами функціональні системи.

Чимало сучасних дослідників виросли на культових фільмах, якими захоплювались та наразі намагаються втілити у реальність ідеї з фантастичних фільмів. Стрімкий розвиток інженерії все більше розмиває між вигаданими гаджетами та реальними пристроями й технологіями.





Раніше ми писали про те, яким реальним транспортом надихались творці франшизи “Зоряні війни”. Водночас військові та розробники зі США та Ізраїлю використовують ШІ для відстеження цілей та виробки рекомендацій щодо дій стосовно них. Китайська армія вкладає значні кошти в автоматизовані системи розпізнавання цілей, що працюють на основі супутникових знімків та даних датчиків.

Джерело: Interesting Engineering