Konami готує DLC для рімейку Silent Hill 2, його анонсують до прем’єри нового фільму, — інсайдер

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Silent Hill 2 Remake / Bloober Team & Konami

Silent Hill 2 Remake може отримати велике доповнення вже наступного року, яке прив’яжуть до прем’єри фільму “Повернення до Сайлент Хілл” / Return to Silent Hill.

За словами відомого інсайдера Dusk Golem, компанія працює над патчем із підтримкою PS5 Pro та версією гри для Xbox. Це логічно, адже річна ексклюзивність рімейку для PlayStation закінчується — реліз Silent Hill 2 Remake відбувся 8 жовтня 2024 року. Це гарна нагода для Konami анонсувати DLC Born From A Wish та прив’язати його до майбутньої прем’єри фільму за мотивами SH2, яка відбудеться 23 січня 2026 року.

Born From A Wish — це бонусна історія, в якій гравці грають не Джеймсом, а Марією. Керуючи жінкою можна буде досліджувати особняк Болдуїна та інші нові локації. Це побічний сюжет, який фанати оригінальної гри 2001 року були не проти побачити із моменту анонсу рімейку.

Konami готує DLC для рімейку Silent Hill 2, його анонсують до прем’єри нового фільму, — інсайдер
Марія тримає свій старий костюм з оригінальної гри / Silent Hill 2 Remake

Жодних офіційних підтверджень поки що немає, але з огляду на слова інсайдера, анонси можуть відбутися одразу після завершення “ексклюзивного періоду”. А 8 жовтня вже завтра, тому чекати залишилося недовго, якщо вірити інсайдеру. Окрім DLC та версії для Xbox, Konami, за чутками, працює ще й над рімейком Silent Hill 3 та оригінальним проєктом, натхненним серією Resident Evil. І все після того, як нещодавно випустила зовсім нову історію Silent Hill f.

Додамо, шо Silent Hill 2 Remake, створений Bloober Team, вважається одним з найкращих рімейків. До того ж команда нещодавно представила свій власний проєкт про постапокаліптичну Польщу. Не можна сказати, що гра стала беззаперечним хітом, бо вийшла в насичений релізний період, але вона точно варта уваги.

