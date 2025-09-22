Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic

Silent Hill f / Konami

Напередодні релізу Silent Hill f отримала високі оцінки критиків — 86/100 на Metacritic та 85/100 на OpenCritic. Тайтл сміло назвали “тріумфальним поверненням серії”.

Розробники поділилися фінальним трейлером під акомпанемент рецензій. Швидко додамо, що попередній сюжетний трейлер краще розкривав історію головної героїні та загадкового чоловіка. І зараз журналісти дійшли думки, що гра відроджує франшизу після багаторічної перерви. У рецензіях кажуть, що Silent Hill повертається на перші сходинки в жанрі горору, хоча бойова система викликала найбільше питань.

Здебільшого рецензенти одностайні: історія школярки Хінако в Японії 1960-х дійсно має моторошну атмосферу, а дизайн монстрів створює відчуття справжнього психологічного жаху. При цьому сюжетні та візуальні рішення підіймають планку для серії.

“Після багатьох років очікування Silent Hill отримав свою найвидатнішу частину, повернувши серію до еліти жанру горору та відновивши її репутацію як вершини ігрового жаху”, — пише Gamepressure (95/100)

Водночас оцінки подекуди розділилися: одні називають гру найкращим поверненням франшизи, інші звертають увагу на коротку тривалість та деякі технічні проблеми. Як відомо, Silent Hill f створена на рушії Unreal Engine 5 — сподіваємося тайтл не отримає класичних “сюрпризів”, які почав критикувати навіть бос Epic Games.

“Хоча коротка тривалість і технічні проблеми дещо впливають на враження, вони аж ніяк не применшують значущість цього тріумфального повернення однієї з найважливіших серій у жанрі survival horror”, — додає Wccftech (9/10).

Найбільше нарікань припало на бойову механіку, яка залишає бажати кращого. До речі, у попередніх реакціях теж згадували бої — їх називали відверто “дивними”. Попри це журналісти додають, що проєкт сміло повертає франшизу до вершини жанру, а ще додає нові сенси та образи, від яких досвід гри стає глибшим.

Нагадаємо, Silent Hill f 25 вересня 2025 року гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Ще декілька днів тривають передзамовлення з бонусами.