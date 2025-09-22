Новини Ігри 22.09.2025 comment views icon

Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic
Silent Hill f / Konami

Напередодні релізу Silent Hill f отримала високі оцінки критиків — 86/100 на Metacritic та 85/100 на OpenCritic. Тайтл сміло назвали “тріумфальним поверненням серії”.

Розробники поділилися фінальним трейлером під акомпанемент рецензій. Швидко додамо, що попередній сюжетний трейлер краще розкривав історію головної героїні та загадкового чоловіка. І зараз журналісти дійшли думки, що гра відроджує франшизу після багаторічної перерви. У рецензіях кажуть, що Silent Hill повертається на перші сходинки в жанрі горору, хоча бойова система викликала найбільше питань.

Здебільшого рецензенти одностайні: історія школярки Хінако в Японії 1960-х дійсно має моторошну атмосферу, а дизайн монстрів створює відчуття справжнього психологічного жаху. При цьому сюжетні та візуальні рішення підіймають планку для серії.

“Після багатьох років очікування Silent Hill отримав свою найвидатнішу частину, повернувши серію до еліти жанру горору та відновивши її репутацію як вершини ігрового жаху”, — пише Gamepressure (95/100)

Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на OpencriticПерші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на OpencriticПерші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на OpencriticПерші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic

Водночас оцінки подекуди розділилися: одні називають гру найкращим поверненням франшизи, інші звертають увагу на коротку тривалість та деякі технічні проблеми. Як відомо, Silent Hill f створена на рушії Unreal Engine 5 — сподіваємося тайтл не отримає класичних “сюрпризів”, які почав критикувати навіть бос Epic Games.

“Хоча коротка тривалість і технічні проблеми дещо впливають на враження, вони аж ніяк не применшують значущість цього тріумфального повернення однієї з найважливіших серій у жанрі survival horror”, — додає Wccftech (9/10).

Перші огляди Silent Hill f: "еліта жанру горору" з 86/100 на Metacritic та 85/100 на Opencritic
Хінако — головна героїня в Silent Hill f / Konami

Найбільше нарікань припало на бойову механіку, яка залишає бажати кращого. До речі, у попередніх реакціях теж згадували бої — їх називали відверто “дивними”. Попри це журналісти додають, що проєкт сміло повертає франшизу до вершини жанру, а ще додає нові сенси та образи, від яких досвід гри стає глибшим.

Нагадаємо, Silent Hill f 25 вересня 2025 року гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК. Ще декілька днів тривають передзамовлення з бонусами.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"
Epic Games безплатно віддає головоломку з 92% схвальних відгуків
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців
Автопілот в Cyberpunk 2077 працює на 3/10 — гравці скаржаться на аварії та хаос на дорогах
У GTA 6 з’являться власні Uber та OnlyFans, — інсайдер
Мультиплеєр Battlefield 6 отримає 9 мап, а передзамовлення коштує від ₴1700 — трейлер
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Прислухайтесь до порад Скіфа: ДСНС і творці S.T.A.L.K.E.R. 2 випустили відео про небезпеку підозрілих предметів
10 кращих ігрових приквелів за версією IGN — від Divinity до Metal Gear Solid
Нова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на Opencritic
Paradox дала задню: всі вампірські клани Bloodlines 2 будуть безплатні в базовій грі
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу
60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro
Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
В Hollow Knight: Silksong знайшли прихований предмет, який "в рази" спрощує проходження
Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати