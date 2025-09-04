Нова гра авторів Silent Hill 2 "стоїть поруч із легендами горору", але не переплюне їх — 79/100 на Opencritic

Cronos: The New Dawn від авторів рімейку Silent Hill 2 / Bloober Team

Нова гра розробників рімейку Silent Hill 2 порадувала критиків — по 79/100 на OpenCritic та MetaCritic. Гра не перевершить своїх попередників, але сміло стане поруч з ними.

Cronos: The New Dawn від Bloober Team за день до релізу отримує похвалу за атмосферу та сюжет. Але видання сходяться на думці, що бойова система тягне гру вниз. Хоча тайтл “стоїть поруч із легендами горору”, однак поступається Dead Space і Resident Evil 4, якими очевидно надихалися розробників.

Відгуки розділилися на два табори, попри те, що оцінки пристойні. Одні називають Cronos відмінним survival horror-досвідом із “неймовірною атмосферою, напруженим геймплеєм та сюжетом”, який не збавляє темпи до фіналу. Інші вказують, що “найбільший жах, що залишається після гри — це усвідомлення того, що криваві, м’ясисті насолоди можна отримати в сотні інших ігор, де вони подані значно ефектніше”.

“Вплив культових ігор жанру тут поєднано з оригінальними ідеями, завдяки чому гра водночас здається знайомою, але здатна дивувати й оновлювати досвід гравця. Захопливий сюжет, приємна система прогресу та складні бої створюють цілісне враження, яке остаточно закріплює статус Bloober Team як майстрів хорору”, — вказує The Sixth Axis (8/10).

Попри критику боїв, багато видань кажуть, що гра вдало поєднує класичні елементи survival horror із власними ідеями. Серед плюсів називають атмосферний світ, унікальні головоломки, складний прогрес та відчуття тяжкості руху й прицілювання. Деякі навіть порівняли гру із souls-like через систему проб і помилок.

За сюжетом головний герой Мандрівник у костюмі, схожому на водолазний, мандрує постапокаліптичною Польщею 1980-х. Світ насичений огидними монстрами, які можуть зливатися одне з одним, якщо їх не спалити. Вони стали жертвами часової петлі після катастрофи, а завдання гравця — рятувати тих, хто загинув у ній несправедливо.

“У серці Cronos ховається чудовий survival horror, але гра була б значно потужнішою, якби сміливо прокладала новий шлях, а не обережно блукала слідами попередників”, — пише The Gamer (3,5/5).

Bloober Team прямо каже, що надихалася власним Silent Hill 2 Remake. В Cronos відчувається “ДНК культової франшизи”, але розробники обіцяють інший підхід до горору. Атмосфера, кольори й геймплей справді перегукуються із SH2, проте команда прагне будувати нову історію.

Крім того, розробка Cronos коштувала студії близько $27 млн, пише польське Bankier. Це один із найбільших власних проєктів Bloober Team, проходження якого займе близько 16 годин. Хоча на тлі інших проєктів ціна в $27 млн не така велика. Гру вперше показали в жовтні 2024 року, а повноцінний реліз відбудеться 5 вересня 2025 року. Вона вийде на ПК, PS5, Xbox Series X|S і Nintendo Switch 2.

У Steam вже доступні передзамовлення: стандартне видання за ₴1 599 і Deluxe за ₴1 899. Deluxe включає 48 годин раннього доступу та косметичні бонуси.