Новини Ігри 28.04.2023 о 11:44

Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам’яті

Катерина Даньшина

Авторка новин

В Україні розпочато офіційні продажі гібридної гральної системи, розробленої Valve Corporation.

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Сторінка товару днями з’явилась в онлайн-магазині Rozetka – де Steam Deck можна придбати із гарантією на 12 місяців (як продавець вказана сама Rozetka). Ціни наступні:

  • Steam Deck 64 ГБ – 26 999₴;
  • Steam Deck 256 ГБ – 33 999₴;
  • Steam Deck 512 ГБ – 39 499₴.

 

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Steam Deck, яка була анонсована у липні 2021 року та випущена 25 лютого 2022-го року, це гібридна ігрова консоль, яка може працювати в портативному режимі або як стаціонарний ігровий комп’ютер, а також підтримує ігри з сервісу Steam для ПК.

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Однак в умовах війни, українці знаходять для консолі й більше ефективне застосування – наприклад використовують як пульт дистанційного керування для вогневого комплексу «Шабля‎». Консоль нещодавно помітили на фото, опублікованих ТРО Медіа, де за її допомогою військові спостерігали за зображенням камери, розташованій на платформі.

Водночас на «сірі» Steam Deck пропозиції починаються дешевше ₴19 тис.


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