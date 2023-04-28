Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам’яті

В Україні розпочато офіційні продажі гібридної гральної системи, розробленої Valve Corporation.
Сторінка товару днями з’явилась в онлайн-магазині Rozetka – де Steam Deck можна придбати із гарантією на 12 місяців (як продавець вказана сама Rozetka). Ціни наступні:
- Steam Deck 64 ГБ – 26 999₴;
- Steam Deck 256 ГБ – 33 999₴;
- Steam Deck 512 ГБ – 39 499₴.
Steam Deck, яка була анонсована у липні 2021 року та випущена 25 лютого 2022-го року, це гібридна ігрова консоль, яка може працювати в портативному режимі або як стаціонарний ігровий комп’ютер, а також підтримує ігри з сервісу Steam для ПК.
Однак в умовах війни, українці знаходять для консолі й більше ефективне застосування – наприклад використовують як пульт дистанційного керування для вогневого комплексу «Шабля». Консоль нещодавно помітили на фото, опублікованих ТРО Медіа, де за її допомогою військові спостерігали за зображенням камери, розташованій на платформі.