Користувачі YouTube скаржаться, що на мобільних пристроях зникла кнопка «пропустити рекламу»

Відтепер приховати рекламу в YouTube буде набагато важче, оскільки кнопку для пропуску важко помітити одразу.
Ще з минулого тижня деякі користувачі помітили, що в настільній програмі YouTube зник таймер зворотного відліку для кнопки «пропустити рекламу» — вірніше його тимчасово приховав сірий прямокутник, який заважає її натиснути.
Початково Android Police припускав, що це обмежений тест від YouTube, однак скарг на «новинку» побільшало — і тепер її можна помітити й на мобільних пристроях, але без сірого прямокутника і самого таймера.
«Схоже, це навмисний крок, який змусить користувачів подумати, що рекламу неможливо пропустити, доки кнопка зрештою не з’явиться знову», — зазначають на сайті.
Наразі YouTube не робив жодних офіційних оголошень, але, зважаючи на поширене тестування, зміна може стати стандартною функцією у майбутньому, яка спонукатиме користувачів оформити передплату.
Нагадаємо, що раніше YouTube почав впроваджувати показ реклами на паузі та регулярно посилює боротьбу з блокувальниками реклами: зі сповільненням роботи застосунку, обмеженням кількості переглядів відео та величезними рекламними плакатами, які пропонують оформити передплату Premium.
Сама вартість передплати незабаром зросте в окремих країнах Європи. У Бельгії, Італії, Ірландії та Нідерландах ціна на сімейну передплату YouTube підвищується з 17,99 до 25,99 євро на місяць, тоді як вартість річної сягне захмарної цифри у 311, 88 євро (індивідуальний тариф зростає з 12 до 14 євро в усіх перелічених регіонах).
Для України зміни ціни на Premium поки не анонсували: індивідуальна передплата обійдеться у 99 грн на місяць, тоді як сімейна — у 149 грн на місяць (також передбачена дешевша версія для студентів за ціною у 59 грн на місяць).
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