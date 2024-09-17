Космічний горор у Starfield: Bethesda розповіла більше про доповнення Shattered Space

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Розробники Bethesda поділилися новими подробицями та продемонстрували геймплейні кадри майбутнього DLC Shattered Space, яке обіцяє бути найбільш моторошним доповненням в історії студії.

Центром подій стане планета Ва’руун’кай, дім загадкового релігійного культу Дому Ва’руун, який поклоняється Великому Змію. Внаслідок таємного експерименту з гравідвигуном тканина просторово-часового континууму розірвалася, що призвело до катастрофи у столиці Дазра та появи жахливих істот з інших вимірів.

Місто Дазра, створене вручну розробниками, перетворилося на зону лиха після інциденту. Посеред нього утворився величезний кратер, зник лідер культу, а головну фортецю оточило загадкове силове поле. Гравці зіткнуться з новими викликами, досліджуючи понад 50 нових локацій, включно з моторошними підземеллями, спустошеними лабораторіями та загадковими храмами Дому Ва’руун.

Shattered Space представить гравцям різноманітних нових ворогів. Окрім монстрів, які проникли крізь розлом у просторі-часі, гравцям доведеться боротися з культистами та космічними піратами з Кривавої флотилії.

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Розробники трохи оновили бойову систему, «зменшивши дистанцію між гравцем і супротивниками, щоб підсилити відчуття жаху та безпосередньої загрози». Серед нововведень — гранати з «бридких» органічних матеріалів.

Доповнення демонструє темну сторону надмірного прагнення до знань — ключової теми Starfield. Воно покаже, як благородна мета може призвести до катастрофічних наслідків, коли амбіції переважають над обережністю.

Shattered Space вийде 30 вересня на PC (Steam, Microsoft Store) та Xbox Series X|S за ціною 760 грн. Власники преміального та колекційного видань гри отримають розширення безплатно.

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Джерело: Neowin, IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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