Краштест блискавкою: електромобіль BYD Song Plus витримав три влучання поспіль

Електромобіль BYD Song Plus / BYD

Електромобіль BYD Song Plus став справжнім героєм соцмереж Китаю після того, як його тричі вдарила блискавка. Після цього інциденту і водій, і батарея, і всі ключові системи залишилися неушкодженими.

Такий рідкісний випадок потрійного влучання блискавки стався на 6 серпня в місті Бейхай, що в південно-західній провінції Гуансі. За даними Chongqing Daily, механік після огляду підтвердив: силовий акумулятор, електроніка та мотор у повному порядку. Згідно повідомлення CnEVPost, на даху знайшли лише дві точки ураження, решта кузова лишилася цілою.

Керівник відділу бренду та зав’язків з громадськістю BYD Лі Юньфей повідомив, що Song Plus витримав три удари блискавки, а система автоматичного відключення живлення спрацювала миттєво, забезпечивши безпеку водія та захистивши електросистеми. Механік зізнався, що за 12 років роботи вперше бачить автомобіль, який пережив таку ситуацію. Після події водій залишався в машині та викликав рятувальників, чекаючи на евакуатор.

Інцидент трапився на тлі сильних дощів і штормів у Південному Китаї, які призвели до паводків, зсувів ґрунту та спалахів хвороб. Song Plus — це представник серії Ocean, з ціною від 149 800 юанів ($20 740), а гібридна версія DM-i коштує від 135 800 юанів ($18 910). У липні BYD продала 344 296 електрифікованих авто, а сімейство Song стало другим за популярністю в компанії, з понад 59 тис. проданих машин.

Випадок із трьома ударами блискавки показав, що сучасні електромобілі мають високий рівень захисту від екстремальних ситуацій.

Джерело: stocktwits