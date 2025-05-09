Трейлер фентезі-бойовика «Стара гвардія 2» — Ума Турман все ще хоче «Вбити Білла», але націлена на Шарліз Терон

Netflix

Netflix випустив перший трейлер фільму «Стара гвардія 2» — продовження фентезі-бойовика 2020 року з Шарліз Терон у ролі очільниці команди безсмертних воїнів Енді.

У трейлері початково, здається, що Енді нарешті знайшла спокій, хоч і втратила безсмертя, аж доки на її шляху не постає новий ворог, якого грає Ума Турман.

«Століттями я спостерігала за тобою. Я знищу тебе і все, за що ти стоїш, з силою, яку ти навіть не можеш собі уявити», — каже Турман своїй колезі у трейлері. Коли ж Терон питає в Туа (Генрі Голдінг), хто це така, той відповідає: «Вона перша з безсмертних. Вона знає вашу історію, ваші стосунки… Я боюся того, на що вона здатна».

Усе це завершується битвою на мечах з вайбами бойової сцени з катаною із «Вбити Білла». Здається, Наречена все ще у справі.

Окремо трейлер натякнув на розширення історії Квін (Вероніка Нго) — безсмертної, приреченої на вічне утоплення за чаклунство, яку врятували від Залізної Діви на дні океану в епілозі першого фільму. Серед решти акторського складу з’являються Маттіас Шонартс, Кікі Лейн, Марван Кензарі, Лука Марінеллі та Чіветел Еджіофор.

«Букер (Шонартс) все ще у вигнанні після своєї зради, а Квін (Нго) прагне помсти після втечі зі своєї підводної в’язниці. Енді бореться зі своєю новознайденою смертністю, коли виникає таємнича загроза, яка може поставити під загрозу все, над чим вона працювала тисячі років», – йдеться в офіційному синопсисі. «Команда звертається за допомогою до Туа (Голдінг), старого друга, який може дати ключ до розгадки таємниці безсмертного існування».

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Зрежисувала сиквел Вікторія Махоні за сценарієм Грега Руки, який адаптував свій власний графічний роман. «Стара гвардія 2» дебютує на Netflix 2 липня.

«У цьому фільмі кожен знайде щось для себе», — заявлала Терон в анонсі до фільму . «Фанати, яким сподобався перший фільм, фанати, яким подобаються оригінальні графічні романи, і зовсім нові фанати, які шукають шаленого екшену, чудових локацій та акторського складу зі світовим ім’ям».

Джерело: EW, Games Radar