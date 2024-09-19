Кримінальна драма «Пінгвін» вийде на MEGOGO в українській озвучці

Вже сьогодні «Пінгвін» дебютує на HBO та Max, а з 20 вересня серіал буде доступним для перегляду на сервісі MEGOGO MEGOGO є ексклюзивним партнером Warner Bros. Discovery з показу серіалів HBO та Max в Україні — в українській озвучці та жестовою мовою.

Серіал «Пінгвін» продовжує епічну кримінальну сагу, яку кінорежисер Метт Рівз розпочав із глобального блокбастера «Бетмен». Події тут відбуваються за тиждень після нищівної повені в попередньому фільмі.

«Ґотем у руїнах, в нетрях панує беззаконня, старі владні структури руйнуються. Але там, де інші бачать хаос, Оз бачить можливість».

Шоу складатиметься з 8 епізодів — нові виходитимуть на MEGOGO щопонеділка, після недільного дебюту на HBO та Max.

Колін Фарел зіграв у фільмі Оза Кобба, а Крістін Міліоті — Софію Фальконе. Також серед акторського складу з’являються Рензі Феліз (Віктор Агілар), Майкл Келлі (Джонні Віті), Шохре Агдашло (Надія Мароні), Дейрдре О’Коннелл (Френсіс Кобб), Кленсі Браун (Сальваторе), Джеймс Мадіо (Мілош Граппа), Скотт Коен (Лука Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе), Кармен Еджого (Єва Карло), Тео Россі (д-р Джуліан Раш).

Критики високо оцінили серіал, який дебютував з 97% на Rotten Tomatoes. У рецензіях відзначали чудову акторську гру Фаррелла, якій не завадив важкий костюм, і цікаву оповідь, попри відсутність Темного лицаря (поряд з цим дехто скаржився на відсутність креативності шоуранерів).

Тизер (українською)

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