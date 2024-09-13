Серіал «Пінгвін» дебютував з 97% на Rotten Tomatoes: «Ідеальна кримінальна драма з духом клану Сопрано»

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Перші рецензії на серіал «Пінгвін» вийшли надзвичайно позитивними — критики називають творіння HBO/Max «майже ідеальною кримінальною драмою» і «п’ятизірковою адаптацією коміксів», яка сподобається навіть тим, хто втомився від супергероїки.

Наразі на Rotten Tomatoes у «Пінгвіна» 97% «свіжості» на основі 45 оглядів профільних видань. Здебільшого критики вихваляють чудову акторську гру Коліна Фаррелла, якій не завадив важкий костюм, і цікаву оповідь, попри відсутність Темного лицаря. Поряд з цим в деяких рецензіях скаржаться на відсутність креативності шоуранерів. Ось кілька цитат з оглядів:

Амон Варман, Empire: «Спіноф, в якому повернення до Ґотема здається потрібним і заслуженим, завдяки чудовим виступам Коліна Фаррелла та Крістін Мілліоті».

Мартін Робінсон, London Evening Standard: «Це серіал із п’ятьма зірками, який точно сподобається шанувальникам фільмів про мафію. Такий собі італійсько-американський гангстерський Пінгвін».

Вільям Малалі, The National: «Це шоу, яке можна рекомендувати навіть тим, хто страждає від надзвичайних випадків супергеройської втоми».

Деніел Фінберг, Hollywood Reporter: «Як і в багатьох серіалах такого типу, шоу пригощає нас яскравими погрозами, садистськими тортурами та передбачуваними зрадами, поданими професійно, але недостатньо креативно».

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Джейкоб Фішер, DiscussingFilm: «”Пінгвін” — це чудово зроблений кримінальний трилер, який перетворює Пінгвіна Коліна Фаррелла на одного з найкращих лиходіїв з коміксів усіх часів».

Лоренце Моцафарі, DigitalSpy: «”Пінгвін” — це духовне продовження «Клану Сопрано», на яке ми й не сподівались».

У серіалі «Пінгвін», яким керує Лорен Лефранк, Колін Фаррел повторює свою роль лиходія з «Бетмена» Метта Рівза і намагається взяти контроль над Ґотемом. Крістін Мілліоті постає у ролі Софії Фальконе, Кленсі Браун грає Сальваторе Мароні, а Майкл Зеген та Майкл Келлі втілили на екрані персонажів Альберто Фальконе та Джонні Вітті відповідно.

Шоу дебютує з першим епізодом на HBO та Max вже 19 вересня — решта серій виходитимуть щочетверга, до 10 листопада включно.

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