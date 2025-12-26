Новини Пристрої 26.12.2025 comment views icon

Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну

Нерівний роз'єм живлення ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition

ASUS відреагувала на скаргу щодо роз’єму живлення у відеокарті ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition. Компанія заявила, що зміщене розташування конектора є навмисним і закладене в конструкцію ще на етапі проєктування.

Проблема набула розголосу після того, як покупець повідомив: його відеокарта прибула з роз’ємом 12V-2×6, зміщеним праворуч відносно вирізу в кожусі системи охолодження. За словами власника, через це бракує простору для повноцінного підключення кабелю живлення.

У своїй офіційній заяві ASUS зазначає:

«Після перевірки нашою інженерною командою було підтверджено, що нецентроване розташування роз’єму живлення є частиною оригінального дизайну продукту, визначеного з урахуванням загальної структурної та електричної компоновки».

Роз’єм 12V-2×6 вимагає повного та щільного підключення — особливо у випадку флагманської моделі рівня RTX 5090. Якщо рамка кулера навіть частково перекриває корпус роз’єму, кабель може не зафіксуватися належним чином. Це критично для відеокарти, яку ASUS просуває з акцентом на “подвійне живлення”: у парі з сумісною BTF-материнською платою та кабелем 12V-2×6 карта здатна споживати до 800 Вт енергії. Хоча один ентузіаст суттєво перевищив ліміти живлення ROG Matrix RTX 5090, подавши 750 Вт потужності лише через 12V-2×6, котрий зазвичай обмежений 600 Вт.

Користувач Reddit, який звернув увагу на проблему, не може використовувати відеокарту в заявленому режимі 800 Вт. Більше того, без BTF-материнської плати він, імовірно, взагалі не зможе нормально експлуатувати цю модель.

Нерівний роз’єм живлення ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition / reddit

Ситуація накладається на попередні повідомлення про те, що ASUS тимчасово затримувала постачання ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition партнерам, працюючи над змінами в продукті через “проблему якості”. Згодом компанія заявила про відновлення доступності, але офіційно не пов’язала затримку саме з проблемою роз’єму живлення.

Після заяви ASUS виникає логічне запитання: який саме кабель і який запас простору в корпусі мають передбачати покупці? І чому компанія не попереджає заздалегідь, що роз’єм навмисно зміщений і підтримує не всі 16-контактні кабелі? Наразі ASUS не надала чітких практичних рекомендацій, що виглядає дивно для лімітованої відеокарти вартістю $3999.

Попри те, що ASUS не визнала наявність дефекту, компанія підтвердила, що відеокарта все ще перебуває в межах 30-денного вікна повернення. За словами користувача Reddit з ніком Adrenaline424, він планує повернути покупку.

Джерело: videocardz

