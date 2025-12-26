Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну

Нерівний роз'єм живлення ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition

ASUS відреагувала на скаргу щодо роз’єму живлення у відеокарті ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition. Компанія заявила, що зміщене розташування конектора є навмисним і закладене в конструкцію ще на етапі проєктування.

Проблема набула розголосу після того, як покупець повідомив: його відеокарта прибула з роз’ємом 12V-2×6, зміщеним праворуч відносно вирізу в кожусі системи охолодження. За словами власника, через це бракує простору для повноцінного підключення кабелю живлення.

У своїй офіційній заяві ASUS зазначає:

«Після перевірки нашою інженерною командою було підтверджено, що нецентроване розташування роз’єму живлення є частиною оригінального дизайну продукту, визначеного з урахуванням загальної структурної та електричної компоновки».

Роз’єм 12V-2×6 вимагає повного та щільного підключення — особливо у випадку флагманської моделі рівня RTX 5090. Якщо рамка кулера навіть частково перекриває корпус роз’єму, кабель може не зафіксуватися належним чином. Це критично для відеокарти, яку ASUS просуває з акцентом на “подвійне живлення”: у парі з сумісною BTF-материнською платою та кабелем 12V-2×6 карта здатна споживати до 800 Вт енергії. Хоча один ентузіаст суттєво перевищив ліміти живлення ROG Matrix RTX 5090, подавши 750 Вт потужності лише через 12V-2×6, котрий зазвичай обмежений 600 Вт.

Користувач Reddit, який звернув увагу на проблему, не може використовувати відеокарту в заявленому режимі 800 Вт. Більше того, без BTF-материнської плати він, імовірно, взагалі не зможе нормально експлуатувати цю модель.

Ситуація накладається на попередні повідомлення про те, що ASUS тимчасово затримувала постачання ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition партнерам, працюючи над змінами в продукті через “проблему якості”. Згодом компанія заявила про відновлення доступності, але офіційно не пов’язала затримку саме з проблемою роз’єму живлення.

Після заяви ASUS виникає логічне запитання: який саме кабель і який запас простору в корпусі мають передбачати покупці? І чому компанія не попереджає заздалегідь, що роз’єм навмисно зміщений і підтримує не всі 16-контактні кабелі? Наразі ASUS не надала чітких практичних рекомендацій, що виглядає дивно для лімітованої відеокарти вартістю $3999.

Попри те, що ASUS не визнала наявність дефекту, компанія підтвердила, що відеокарта все ще перебуває в межах 30-денного вікна повернення. За словами користувача Reddit з ніком Adrenaline424, він планує повернути покупку.

