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Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона» – новий трейлер і дата прем’єри

Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона» – новий трейлер і дата прем’єри

Сервіс Netflix опублікував новий трейлер серіалу Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона», а також підтвердив дату його прем’єри – 14 липня. Лицар дракона – це третій серіал про Кунг-фу Панду та дев’ятий побічний проєкт оригінального фільму 2008 року загалом.

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Одинадцятисерійний серіал Kung Fu Panda: The Dragon Knight / «Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона» розповідає про пригоди По (Джек Блек), у процесі яких він зустрічає Мандрівне Лезо (Ріта Ора). Спільними зусиллями вони врятують світ від руйнування від рук таємничої пари тхорів. Зіткнення особистостей героїчного дуету шоу можна побачити в трейлері, оскільки безтурботний По і напориста Мандрівне Лезо повинні навчитися уживатися один з одним, щоб досягти успіху.

У серіалі до своїх попередніх ролей повертаються деякі актори, а також додається кілька нових. Так, у ньому представлені Джеймс Хонг у ролі містера Пінга, Кріс Гір у ролі Клауса Дюмона, Делла Саба у ролі Верукі Дюмон, Рахнума Пантакі у ролі Рухміні, Ед Вікс у ролі Коліна та Емі Хілл у ролі Пей Пей.

Джерело: ign


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