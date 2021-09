Онлайн-издание Visual Capitalist собрало в одной инфографике данные о текущей расстановке сил на рынке аккумуляторов для электромобилей.

По прогнозу GlobalData, мировые объемы выпуска аккумуляторов вырастут до 410,5 ГВт·ч в 2024 году, увеличившись в четыре раза по сравнению с 95,3 ГВт·ч в 2020 году.

На инфографике отчетливо видно, что сейчас лидером выступает китайская CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd) с долей рынка 32,5%. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) производства CATL используются в автомобилях Tesla, Peugeout, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen и Volvo. На втором месте находится южнокорейская LG Energy с долей 21,5%, которая поставляет аккумуляторы для Jaguar, Audi, Porshe, Ford и GM. Замыкает тройку лидеров японская Panasonic с долей 14,7%. На CATL, LG Energy и Panasonic суммарно приходится более 70% рынка аккумуляторов для электромобилей.

Другой примечательный факт — все топ-10 крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей базируются в Азии, а их производственные мощности сконцентрированы в Китае, Японии и Южной Корее.

Глава Tesla Илон Маск, который сегодня вернулся на первое место в рейтинге богатейших людей планеты Forbes Real Time Billionaires, заявил, что в электрическом будущем аккумуляторы займут место нефти для транспорта. Также он назвал «серьезной проблемой» плановые отключения электроэнергии в Китае, которые привели к приостановке работы фабрик поставщиков Apple, NVIDIA и Tesla.

In an electric future, batteries are as essential to transport as oil is today

— Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2021