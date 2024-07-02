Китайська «SpaceX» випадково запустила ракету під час вогневих випробувань

На щастя, обійшлось без постраждалих, а сама ракета впала в гористій місцевості.

У неділю пекінська Space Pioneer провела вогневі випробування першого ступеня своєї приватної ракети Tianlong-3 у Гуньї, місті з населенням близько 800 000 осіб у центральній китайській провінції Хенань. Однак під час запалення двигунів механізм кріплення на стартовому майданчику вийшов з ладу, а сама ракета раптово злетіла.

Незапланований політ тривав близько 50 секунд і зрештою Tianlong-3 приземлилась неподалік у горах — однак із видовищним вибухом, який зафіксували на відео кілька глядачів.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N — Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024

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Представники управління з надзвичайних ситуацій провінції Хенань повідомили, що у результаті вибуху ніхто не постраждав. У Space Pioneer тим часом заявили про «структурний збій» у з’єднанні ступеня та випробувального стенда, однак бортовий комп’ютер ракети таки вимкнув двигуни автоматично після виявлення незвичайної активності, а Tianlong-3 вибухово приземлився в горах.

Space Pioneer вже вивела на орбіту Tianlong-2, що стала першою приватною ракетою, якій вдалось це зробити. Tianlong-3 тим часом передбачена для багаторазового використання і, за даними SpaceNews, створена за моделлю Falcon 9 від SpaceX.

Передбачається, що Tianlong-3 зможе перевозити до 17 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту, тоді як її попередниця мала обмеження у 2 тонни.

Нова ітерація ракети все ще перебуває на стадії розробки, однак, ймовірно, недільна аварія внесе певні корективи у часові рамки випробувань та потенційного запуску.

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