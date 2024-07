Китайська «SpaceX» випадково запустила ракету під час вогневих випробувань

На щастя, обійшлось без постраждалих, а сама ракета впала в гористій місцевості.

У неділю пекінська Space Pioneer провела вогневі випробування першого ступеня своєї приватної ракети Tianlong-3 у Гуньї, місті з населенням близько 800 000 осіб у центральній китайській провінції Хенань. Однак під час запалення двигунів механізм кріплення на стартовому майданчику вийшов з ладу, а сама ракета раптово злетіла.

Незапланований політ тривав близько 50 секунд і зрештою Tianlong-3 приземлилась неподалік у горах — однак із видовищним вибухом, який зафіксували на відео кілька глядачів.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024