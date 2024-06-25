Частина ракети Long March 2C з токсичним паливом впала поблизу китайського села

В інтернеті з’явилося відео, яке показує частину китайської ракети-носія, яка падає на населений пункт. Мешканці тікають, а від об’єкта високо наверх тягнеться густа оранжева хмара.

Частина могла належати китайській ракеті Long March 2C, яка була запущена в суботу, 22 червня. Спільна місія Китаю і Франції призначена для вивчення спалахів гамма-випромінювання. Запуск був оголошений успішним, але, схоже, він не був бездоганним.

On June 22, in the Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture of Guizhou, China, local residents captured footage of debris from a Long March 2C rocket falling. The video shows the debris trailing yellow smoke, and after it hits the ground, smoke disperses. In the video,… pic.twitter.com/wLzc0V0TOM — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 23, 2024

На відео видно, як перший ступінь ракети Long March 2C неконтрольовано падає над селом на південному заході Китаю. Місцеві мешканці закривають вуха та біжать, щоб сховатися. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна немає. Ракетний прискорювач, здається, впав поруч з дорогою. Розповсюджувати подібні відео жителям заборонено, проте вони з’являються.

June 22: the booster of a 🇨🇳 Long March 2C fell into a village — most likely in Guiding County (贵定县), Guizhou — after the SVOM X-Ray Telescope was launched from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan. The Long March 2C launch vehicle uses highly toxic hypergolic… pic.twitter.com/8g9YFv8aEV — Byron Wan (@Byron_Wan) June 23, 2024

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Ймовірно, відбувся витік палива, колір якого відповідає чотириокису азоту. Ця хімічна сполука є сильним окислювачем, вона може бути смертельно токсичною, за словами Джонатана МакДауелл, астрофізика з Гарвардсько-Смітсонівського центру.

«У ракетній промисловості він відомий як BFRC, велика довбана червона хмара. І коли ви бачите BFRC, ви біжите, рятуючи своє життя. Це досить страшно, але саме так китайці ведуть бізнес. Вони мають інший рівень прийнятного суспільного ризику», — каже Джонатан МакДауелл, астрофізик з Гарвардсько-Смітсонівського центру.

На початку 1950-х років СРСР та Сполучені Штати схвалили тетраоксид азоту які окислювач ракетного палива, однак, за даними NASA, з роками він використовувався менше через надзвичайну токсичність. Під час контакту зі шкірою, очима чи дихальною системою він може знищити людські тканини, а якщо вдихнути його, це може призвести до накопичення рідини або навіть до смерті.

Відомо, що Китай необережно ставиться до запусків ракет. Стартові майданчики в більшості інших країн побудовані вздовж узбережжя, прискорювачі зазвичай приземляються в океані. Китайські пускові майданчики Січан на південному заході, Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході та Тайюань на півночі знаходяться всередині країни, тому прискорювачі зазвичай падають на населені пункти або поблизу них. У грудні 2023 року частина ракети Long March 3B впала біля будинку в південній провінції Хунань.

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Ставлення Китаю до культури космічних запусків потроху змінюється. Найновіший стартовий майданчик країни Хайнань розташований поблизу прибережного національного космодрому Веньчан на острові у Південнокитайському морі. Китайські ракети наступного покоління використовуватимуть керосин та рідкий водень замість токсичного палива. Однак старіші ракети все ще літатимуть. Їхнє виведення з експлуатації очікується протягом 10 років.

Джерело: Gizmodo

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