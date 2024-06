Частина ракети Long March 2C з токсичним паливом впала поблизу китайського села

В інтернеті з’явилося відео, яке показує частину китайської ракети-носія, яка падає на населений пункт. Мешканці тікають, а від об’єкта високо наверх тягнеться густа оранжева хмара.

Частина могла належати китайській ракеті Long March 2C, яка була запущена в суботу, 22 червня. Спільна місія Китаю і Франції призначена для вивчення спалахів гамма-випромінювання. Запуск був оголошений успішним, але, схоже, він не був бездоганним.

On June 22, in the Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture of Guizhou, China, local residents captured footage of debris from a Long March 2C rocket falling. The video shows the debris trailing yellow smoke, and after it hits the ground, smoke disperses.

