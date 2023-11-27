Китайський бокс-офіс: зростання вище $7 млрд (на 80%) після зняття «‎ковідних» обмежень, 84% — китайські фільми

На імпорт усіх мастей — переважно японський та американський цього року — прийшлося лише 16% із загальної суми, тобто $1,12 млрд.

За даними компанії Artisan Gateway, загальні річні касові збори в Китаї станом на 26 листопада сягнули $7,15 млрд — на 79% більше у порівнянні з 2022 роком, ускладненим обмеженнями щодо коронавірусу, але на 15% нижче «‎доковідних» показників 2019-го року.

Згідно з Variety, слабка економіка дійсно мала великий вплив, але до загальних результатів додалась нестабільна пропозиція фільмів, які могли б привабити глядачів. Випуск «‎на свята» залишається стандартною моделлю для дистриб’юторів, які нещодавно відклали принаймні одну велику прем’єру на лютий 2024-го — до китайського Нового року.

Лише останній вікенд приніс $52,3 млн завдяки таким прем’єрам, як кримінальний трилер «Across the Furious Sea‎» з Хуаном Бо та Чжоу Сюн, в якому режисер Цао Баопін екранізував власний роман. Фільм «Beyond the Clouds‎» дебютував на другому місці із $5,4 млн ($7,6 млн включно з попередніми переглядами), а трійку лідерів закрила стрічка Bona Media «Seven Killings» із $5,1 млн.

Японська анімація «New Dimension! Crayon Shinchan The Movie: Battle of Supernatural Powers – Flying Sushi» стартувала у суботу і заробила $4,6 млн за два дні, випередивши «‎Бажання» Disney, яке посіло п’яте місце із заробленими $3,5 млн за три дні.

За даними Artisan Gateway, частка ринку китайських фільмів становила 84%, а це означає, що на імпорт усіх мастей – переважно японський та американський цього року – прийшлося лише 16% із загальної суми в $7 млрд, тобто $1,12 млрд.

Єдиний «живий‎» голлівудський фільм минулого тижня «Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій» швидко випав із п’ятірки кращих і, згідно з даними місцевих постачальників даних, зайняв приблизно дев’яте місце на вихідних із загальним 10-денним збором у розмірі близько $8 млн.