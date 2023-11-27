«Наполеон» Рідлі Скотта лідирує у світовому прокаті з $78,8 млн, а «Бажання» принесло Disney другий поспіль дебютний провал

У міжнародному прокаті «Наполеон» подвоїв дебюти «Вбивць квіткової повні» та останнього фільму Скотта «Дім Гуччі».

Історична епопея про французького полководця з Хоакіном Феніксом в головній ролі заробила $78,8 млн у світі за дебютний вікенд, обігнавши конкурентів (зокрема $46,3 млн на міжнародних ринках). Водночас в національному прокаті у Північній Америці перше місце «Наполеон» не завоював, залишивши лідерську позицію приквелу «Голодних ігор».

«Балада про співочих птахів і змій» додала $26,2 млн у міжнародному прокаті, збільшивши підсумкові збори у вихідні до $68,8 млн. Загалом у світовому прокаті фільм Lionsgate із Рейчел Зеглер і Томом Блайтом у головних ролях зібрав $197,2 млн. З бюджетом у $100 млн, здається, що в стрічки хороші позиції у кінотеатрів, хоча продажі квитків все ще далекі від здобутків оригінальної серії.

Тим часом «Наполеон», який отримав неоднозначні відгуки та оцінки глядачів, обійшовся у $200 млн і все ще далекий від фінансової перемоги, попри його панування цими вихідними у світовому прокаті. Але Apple, яка підтримала фільм і найняла Sony Pictures для його розповсюдження в кінотеатрах, наразі не надто стурбована прибутками та збитками своїх фільмів. Як і у випадку з «Вбивцями квіткової повні» Мартіна Скорсезе, компанія сподівається привернути увагу до фільму перед подальшим запуском на Apple TV+. Apple продовжить тестувати стратегію з фільмом Метью Вона «Арґайл».

За даними Sony, у міжнародному прокаті «Наполеон» подвоїв дебюти «Вбивць квіткової повні» та останнього фільму Скотта «Дім Гуччі» на тих же етапах їхнього прокату в кінотеатрах. Найбільшим ринком для фільму стала Велика Британія з $6,6 млн за п’ять днів, далі йшла Франція з $5,6 млн, Німеччина з $3,4 млн, Італія з $3,1 млн і Мексика з $2,9 млн. Прем’єра фільму ще очікується в Китаї, Японії та Південній Кореї.

Інший новачок вихідних, анімаційний фільм «Бажання», дебютував із невтішними $49 млн. Фільм обійшовся Disney у $200 млн і знаменує другу поспіль невдачу для компанії після випуску «Марвелів» на початку листопада.

Останній пригодницький комікс у кіновсесвіті Marvel наразі зібрав $110 млн і $187 млн у всьому світі. З такою швидкістю високобюджетний сиквел завершить свій касовий прокат як фільм MCU із найменшими касовими зборами в історії. Нині ця «відзнака» належить «Неймовірному Халку» 2008 року з $264 млн без поправки на інфляцію.