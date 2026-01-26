Китайський програміст помер після роботи за сімох по 16+ год на день

Китайський програміст Гао Гуанхуей

У Китаї через тривалу перевтому та постійну роботу без відпочинку помер 32-річний програміст. Коли його намагалися реанімувати, чоловіка встигли додати в ще один робочий чат.

Гао Гуанхуей працював тімлідом останні чотири роки. Окрім роботи над кодом, він займався координацією проєктів, підтримкою клієнтів і частково продажами. Напередодні програміст казав дружині, що має завдання на наступний день, а в робочому календарі на суботу 29 листопада були заплановані чотири задачі. За словами вдови, він регулярно повертався додому пізно вночі. Камери в будинку показали, що в останні тижні він приходив не раніше 21–22 години, а іноді майже опівночі.

Недосипання, стрес, відсутність нормального відпочинку та погане харчування не могли не вплинути на здоров’я. Зранку 29 листопада чоловік поскаржився дружині, що погано почувається і залишився працювати дистанційно. Коли стан погіршився, він вирішив поїхати на короткий огляд у лікарню. Однак навіть тоді тімлід наполягав, що має взяти ноутбук, щоб продовжити працювати після розмови з доктором. Чоловіку стало погано прямо в ліфті будинку: програміст знепритомнів і сусіди викликали йому “швидку”. Прямо на місці йому намагалися надати допомогу, роблячи серцево-легеневу реанімацію.

За даними медиків, виклик на екстрену лінію надійшов о 8:58, до лікарні його доставили близько 9:46. На жаль, вже о 13:00 оголосили мертвим через зупинку серця, ймовірно з підозрою на синдром Адамса-Стокса. Це стан, пов’язаний із порушенням серцевого ритму, коли людина втрачає свідомість. Лише за рік його стан сильно погіршився, оскільки літній медогляд 2024-го не показував жодних проблем.

Після смерті з’ясувалося, що програміст працював до останнього. У день, коли йому стало зле, він щонайменше п’ять разів заходив у внутрішню систему компанії — тобто ще до 9 ранку. Під час реанімації його додали в новий робочий чат в WeChat, а о 11:15 туди написали:

“Інженере Гао, будь ласка, допоможіть обробити це замовлення”.

Навіть після смерті йому приходили робочі повідомлення. О 21:09, вже через вісім годин після трагедії, на телефон прийшло ще одне повідомлення:

“Є термінове завдання на понеділок зранку. Сьогоднішня перевірка не пройшла, тож це потрібно виправити”.

У листуванні з дружиною він часто писав, що має “ще один дзвінок”, “ще кілька правок” або “термінову задачу”. В одному з повідомлень пояснював, що має завжди бути на зв’язку, навіть у вихідні. Після його смерті дружина звернулася до місцевого управління кадрів і соцзахисту з вимогою визнати смерть виробничою травмою. Заяву прийняли, вона перебуває на розгляді.

На жаль, останнім часом подібних новин стає більше. Через тиск в індустрії айтішники все більше нехтують особистим життям і родиною. Схоже історія сталася зовсім нещодавно. 19 серпня 2025 року 35-річний індійський айтішник помер прямо в офісі Microsoft.

