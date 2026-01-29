Новини Кіно 29.01.2026 comment views icon

“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів

“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів
Серіал “Тиха Нава” / “Київстар ТБ”

Серіал “Тиха Нава” виробництва “Київстар ТБ” та Sfera Film, заснований на реальних кримінальних справах, зібрав рекордні перегляди. Стрімінг називає його першим якісним українським серіалом true crime.


Платформа розповіла Forbes, що попри схожість з відомою справою “Боярського маніяка”, серіал не екранізує конкретну історію. Як зазначає “Українська правда”, користувачі соціальних мереж висловлюють думку, що “Тиха Нава” може бути екранізацією твору Ілларіона Павлюка “Я бачу, вас цікавить пітьма” 2020 року.

За даними “Київстар ТБ”, це один з найсильніших стартів на українському стрімінговому телебаченні: за 10 днів вісім серій, котрі вийшли 15 січня, назбирали 7 млн переглядів. Видання порівнює цей результат з чотирма сильними проєктами Sweet.TV минулого року, котрі разом зібрали 5 млн.

Це вже другий власний серіал “Київстар ТБ”, після комедійної драми “Вітя”, виробництво якої коштувало 1 млн грн за серію. Бюджет “Тихої Нави” перевищив цей показник, але компанія не розкриває точні цифри. Його почали фільмувати у липні 2025 року, і зняли за 35 днів, яким передували місяці підготовки. З 400 людей творчого колективу 255 складали актори масових сцен. Продюсерами стали Анна Гончар, Дмитро Сафановський та Алла Липовецька, оператор-постановник — В’ячеслав Раковський (“Каховський об’єкт”), режисер — Дмитро Андріянов, сценаристи — Євгенія Савиченко, Артем Кобзан, Марк Лимаренко.


В українському серіалі можна побачити акторів театру Франка, зокрема Ларису Руснак, Олександра Рудинського, Андрія Самініна. Також у головних ролях Михайло Жонін, Сергій Кисіль та Анастасія Пустовіт. Під час знімального процесу навіть актори не знали, хто з персонажів виявиться злочинцем, що спричинило відмову від участі деяких з них.

Творці серіалу відзначають свіжість жанру серед факторів успіху. Олександр Рудинський каже: “Ніша true crime у нас не заповнена”. Алла Липовецька розповідає: “Запит на премʼєри на платформах великий. Нам потрібні вже не мильні історії, а саме такі, що тримають”. Пресслужба “Київстар ТБ” повідомила, що успіху також сприяв “масштабний маркетинговий супровід”, не називаючи конкретну суму бюджету. Попри гучний старт “Тихої Нави”, критики відзначають деякі недоліки акторської гри та сценарію, а також не завжди вдалий гумор.

