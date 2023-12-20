Новини Кіно 20.12.2023 о 16:31 comment views icon

Lego створює набір «Сутінки‎» — із будинком Калленів та мініфігурками Едварда й Белли

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Lego створює набір «Сутінки‎» — із будинком Калленів та мініфігурками Едварда й Белли

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Один з двох переможців конкурсу Lego Ideas перенесе вампірську сімейку Калленів у світ Lego.

Компанія підтвердила, що будинок Калленів, розроблений фанатом Lego Ніком Майклсом, перетворять на офіційний набір (разом з іншим переможцем, що розробив «Ботанічний сад»).

Набір «Сутінки» включає чотири мініфігурки — Беллу, Едварда, Карлайла Каллена і, звісно, ​​Джейкоба без сорочки (для останнього також створили спеціальний блок для образу перевертня).

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Будинок Калленів має три доступні поверхи, включно з бібліотекою, лазаретом Карлайла та кухнею/вітальнею. Дати випуску ще не оголошені.

  • Вампірська сага «Сутінки‎», вперше випущена Стефані Маєр у 2005 році, розповідає про старшокласницю Беллу, яка переїжджає жити до свого батька Чарлі у містечко Форкс, штат Вашингтон. Дівчина знайомиться з загадковим хлопцем Едвардом Калленом, та згодом дізнається, що він вампір, як і решта його сім’ї.
  • Кілька років потому «Сутінки» пробилися на великий екран із першою екранізацією, решта основних книг серії — також були адаптовані, причому остання була розділена на дві частини. Головні ролі у серії зіграли Крістен Стюарт та Роберт Паттінсон.

Тим часом Lionsgate TV, як повідомляв The Hollywood Reporter, перебуває на ранніх стадіях розробки серіальної версії франшизи «Сутінки», а режисерка оригінального фільму нещодавно запропонувала Дженну Ортегу та Джейкоба Елорді на головні ролі в римейку.

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