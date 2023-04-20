Серіал «Сутінки» — Lionsgate планує створити власну телевізійну версію вампірської саги Стефені Маєр

Lionsgate TV, як повідомляє The Hollywood Reporter, перебуває на ранніх стадіях розробки серіальної версії франшизи «Сутінки» за книгами письменниці Стефені Маєр.

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Сама авторка вампірської серії («Сутінки», «Молодий місяць», «Затемнення», «Світанок») нині веде переговори про повернення, а виконавчими продюсерами майбутнього шоу призначені Вік Ґодфрі («Вавилон») та колишній співпрезидент Lionsgate Motion Picture Group Ерік Фейг («Ла-Ла Ленд») — обидва працювали над попередніми кіноадаптаціями романів. Шинед Дейлі («Ходячі мерці: Світ за межами») доручено написати сценарій.

Якщо ви виросли на початку 2000-х, то швидше за все, знайомі з сенсаційною серією романів про вампірів, яка захопила чи не кожного підлітка на той час. Сага, вперше випущена Стефені Маєр у 2005 році, розповідає про старшокласницю Беллу, яка переїжджає жити до свого батька Чарлі у містечко Форкс, штат Вашингтон. Дівчина знайомиться з загадковим хлопцем Едвардом Калленом, та згодом дізнається, що він вампір, як і решта його сім’ї. Решта історії зосереджена на спробах Белли стати вампіром та залишитись разом зі своїм коханим назавжди.

Кілька років потому «Сутінки» пробилися на великий екран із першою екранізацією, решта основних книг серії — також були адаптовані, причому остання була розділена на дві частини. Хоча Крістен Стюарт, яка виконала роль Белли, часто критикували за її гру, згодом вона мала непогану акторську кар’єру, як і її колега Роберт Паттінсон (Едвард).

У 2023 році ідея відродження «Сутінків» здається дещо невиразною, але певний сенс у поверненні до фінансового успішного проєкту є (попередні екранізації били рекорди касових зборів та зрештою зібрали $3,4 млрд у всьому світі) — тим більше на тлі зусиль інших студій щодо перезапуску проєктів, присвячених Гаррі Поттеру чи Персі Джексону, чи героям творів Дж. Р. Р. Толкіна.

Раніше цього місяця оновлений бренд Max оголосив про роботу над серіалом, який по-новому розкаже історію учнів школи магії Гоґвортсу. За словами компанії, кожен з 7 запланованих сезонів адаптуватиме одну книгу з франшизи, також до роботи залучена Джоан Роулінг.