Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”

Леонардо Ді Капріо зізнався, що ніколи не бачив “Титанік”, який дотепер залишається культовим фільмом. Виявилося він взагалі уникає власних фільмів.

Про це стало відомо з випуску програми “Актори про акторів” від Variety та CNN, який вийшов 17 грудня. Акторка Дженніфер Лоуренс, яка зіграла разом з ним в сатирично-політичній стрічці “Не дивіться вгору”, чи бачив він колись “Титанік”.

“Ні. Я його раніше не бачив”, — коротко відповів актор.

Лоуренс відреагувала миттєво: “О, тобі варто. Б’юся об заклад, ти міг би подивитися його зараз, він такий хороший”. Але актор замість жартів пояснив свою позицію.

“Я насправді не дивлюся свої фільми, а ти?” — запитав Леонардо Ді Капріо.

Лоуренс зізналася, що теж майже не повертається до власних ролей. Але завершила думку жартом, що якби знялася в чомусь по типу “Титаніка”, то точно б його подивилася. Вона згадала, що єдиним її винятком став “Афера по-американськи”, який вона увімкнула з цікавості, щоб зрозуміти, чи добре зіграла.

Це не перший раз, коли Ді Капріо говорить про небажання дивитися власні роботи. У серпні він підтвердив це в розмові з Полом Томасом Андерсоном для Esquire, зазначивши, що рідко повертається до своїх фільмів. Водночас актор визнав, що фільм “Авіатор” дивився частіше за інші. За словами Ді Капріо, ця стрічка стала для нього особливою через співпрацю з Мартіном Скорсезе та багаторічну підготовку до ролі Говарда Г’юза.

“Мені було 30. Це був перший раз, коли як актор я відчув себе невід’ємною частиною виробництва, а не просто актором, найнятим для ролі”, — пояснював він.

Леонардо Ді Капріо підкреслив, що саме тоді вперше відчув повну відповідальність за проєкт і досі сприймає “Авіатор” як важливий етап власного професійного дорослішання. Невдовзі Леонардо Ді Капріо повернеться до роботи зі Скорзесе. На початку 2025 року 20th Century поновила роботу над екранізацією “Диявол у Білому місті”, де він зіграє серійного вбивцю Генрі Холмса.

Хоча “Титанік” залишається однією з найуспішніших стрічок в історії кіно, схоже, для нього він не став найголовнішим в кар’єрі. Фільм Джеймса Кемерона з Ді Капріо та Кейт Вінслет у головних ролях став глобальним хітом і визначив кар’єрний поворот для обох акторів. Сам Ді Капріо раніше згадував, що робота над стрічкою була експериментом, до якого він і Вінслет прийшли після незалежного кіно, не уявляючи, яким масштабним стане результат. А сама Кейт Вінслет зізнавалася, що слава від “Титаніка” зробила її життя “неприємним”.

