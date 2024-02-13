Кейт Вінслет, каже що слава від «Титаніка» зробила її життя «неприємним»

Акторці було всього 22 роки, коли хіт Джеймса Кемерона вийшов на великому екрані й став культурним феноменом.

«Титанік» отримав 11 премій «Оскар» (включно з нагородою за найкращий фільм) та на той час став найкасовішою стрічкою усіх часів, яка вперше зібрала понад $1 млрд у всьому світі.

Виконавці головних ролей, молоді актори Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо, фактично за одну ніч перетворилися на зірок.

«Після «Титаніка» я відчувала, що маю виглядати певним чином. Втручання ЗМІ у життя було настільки значним, що робило його досить неприємним», — розповіла Вінслет у недавньому інтерв’ю Net-a-Porter.

Незабаром акторка знялася ще у кількох стрічках:

«Журналісти часто казали: після «Титаніка» ти могла знятися де завгодно, а обрала ці дрібниці… Так, мені було близько 20 і я змогла купити квартиру. Але бути знаменитістю жахливо».

Ще у 2022 році в подкасті «Happy Sad Confused» Вінслет згадала про суперечки щодо її фігури.

«Типу я була занадто товста. Чому вони були злі до мене? Я не була такою», — сказала Вінслет. «Я молода жінка, моє тіло змінюється. Я налякана, тож не робіть це ще важчим, ніж є».

Вінслет додала, що у ті часи її агенту часто надходили дзвінки із питаннями про вагу акторки.

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Вже 3 березня Кейт Вінслет повернеться на HBO після успіху «Мейр з Істтауна» у новому серіалі «Режим».

Джерело: Variety