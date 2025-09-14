Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix показав перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Новини Кіно 14.09.2025 comment views icon

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні
Перші кадри четвертого сезону "Відьмака"

Netflix нарешті запустив маркетингову машину до четвертого сезону “Відьмака”: сьогодні нам показали перші кадри, постер, уривок із вбивством монстра і підтвердили дату виходу.

З головного на зображеннях та відео вперше можна повноцінно роздивитися Ліама Хемсворта, який замінив Генрі Кавілла в ролі Ґеральта. Персонаж має ту саму зачіску, носить канонічну шкірянку і так само вбиває монстрів, з нового — обличчя, голос та дещо менша статура.

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Продюсери раніше обіцяли “ідеальний перехід” до нового втілення, який відповідатиме “книжковому канону”.

“У нас є дуже хороший план, щодо того як представити нового Ґеральта і бачення того, як з цим впорається Ліам. Без подробиць, бо це буде величезним спойлером — але це дуже близько до метаідей, які глибоко вкорінені у книгах, особливо у 5-й”.

Слід також зазначити, що Хемсворт у четвертому сезоні “Відьмака” став не єдиною заміною, нове втілення отримав й Весемір. 

Серед решти представлених на зображеннях персонажів: Цірі (Фрея Аллан) з новим образом, Енніфер (Аня Чалотра), Любисток (Джої Бетті) та Франческа (Месія Сімсон). Окремої уваги заслуговує перший офіційний погляд на улюбленця фанів Регіса, роль якого відвели Лоренсу Фішберну, викликавши суперечливі реакції.

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоніЗнайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

Четвертий сезон “Відьмака” стартує на Netflix 30 жовтня. Очікується, що всі 8 епізодів вийдуть одночасно, при цьому один створили, як “повноцінний мюзикл”.

“Після подій третього сезону, що змінили Континент, Ґеральт, Єнніфер та Цірі опиняються розділеними шаленою війною та незліченними ворогами. Коли їхні шляхи розходяться, а цілі загострюються, вони натрапляють на несподіваних союзників, які прагнуть приєднатися до їхніх подорожей. І якщо вони зможуть прийняти ці знайдені родини, то отримають шанс возз’єднатися назавжди”, — йдеться в описі 4-го сезону.

Цього ж року очікуємо на прем’єру спецвипуску “Щури”, який початково створювали як окремий мінісеріал. А вже наприкінці вересня в Україні буде доступна для замовлення книга “Роздоріжжя круків”. Знімання п’ятого сезону, який стане фінальним для серіалу “Відьмак”, наразі тривають.

Тизер

Постер

Знайомтесь, новий Ґеральт: Netflix представив перші кадри "Відьмака" в 4-му сезоні

