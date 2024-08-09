«Лицар сімох королівств» — сиквел «Гри престолів» розкрив додатковий акторський склад і ще одного Таргарієна

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Серіал дебютує у 2025 році, а його сюжет розгортатиметься за 100 років до подій «Гри престолів» і через 100 років після подій «Дому дракона».

HBO представив ще сімох нових акторів, які доєднаються до проєкту. Це зокрема: Едвард Ешлі («Володарі повітря») у ролі сіра Стеффона Фосовея, Генрі Ештон («Посібник з убивства для хорошої дівчинки») — Дерон Таргарієн, Юссеф Керкур («Дім Гуччі») — Стілі Пейт, Деніел Монкс («Каос») як сір Манфред Дондарріон, Шон Томас («Як займатися сексом») — Реймун Фосовей, Том Воган-Лолор («Месники: Війна нескінченності») — Пламмер і Денні Вебб («Режим») — сір Арлан з Пеннітрі.

Головні ролі у серіалі «Лицар сімох королівств» зіграють Пітер Клеффі (Рицар Дункан) та Декстер Сол Анселл (зброєносець Егг). Також серед раніше оголошеного акторського складу Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

«За століття до подій «Гри престолів» два герої блукали Вестеросом… молодий, наївний, але відважний лицар, сер Дункан Високий, і його сквайр, Егг. Дія відбувається в епоху, коли рід Таргарієнів все ще тримає Залізний трон, а пам’ять про останнього дракона ще не вийшла з пам’яті живих. На цих неймовірних друзів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги», — з офіційного синопсису.

Режисером трьох із шести епізодів виступить Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»), а решти — Овен Гарріс («Чорне дзеркало»). Сценарій писали Мартін та Айра Паркери («Симпатик», «Дім дракона»), а Раян Кондалл («Дім дракона») приєднався в ролі виконавчого продюсера.

«Лицар сімох королівств» дебютує на Max у 2025 році (поки без точної дати).

Раніше Джордж Р.Р. Мартін підтвердив, що у розробці перебуває одразу сім шоу з всесвіту «Гри престолів»: зокрема «10 000 кораблів» та серіал про Ейгона Завойовника.

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Джерело: Variety

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