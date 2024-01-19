«Люблю тебе ненавидіти»: як TikTok (і Шекспір) врятували ромком Sony з кінотеатрального кладовища

Фільм Вілла Ґлюка з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом в головних ролях, попри невдалий старт, досяг касового успіху і став улюбленцем публіки.

Стрічка «Люблю тебе ненавидіти», заснована на комедії Вільяма Шекспіра «Багато галасу з нічого» 1598-99 років, може сягнути $85-100 млн заробітку лише в США при бюджеті у $25 млн.

Критики ледь нашкребли 51% для фільму на Rotten Tomatoes, тоді як аудиторія оцінила кінороботу у 87%.

«Люблю тебе ненавидіти» дебютував у різдвяні вихідні зі скромними $8 млн, однак став дуже популярним у TikTok, завдяки відео, у якому глядачі у танці залишають залу кінотеатру під трек, який кілька разів звучав у фільмі — «Unwritten» Наташі Бедінгфілд (за даними Billboard, популярність пісні, яка вийшла ще у 2004 році, після дебюту фільму зросла на 156%). Ролики стали настільки трендовими у соцмережі, що, здається, глядачі ходили на фільм лише, щоб відзняти наприкінці власне відео.

У другий вікенд «Люблю тебе ненавидіти» зріс аж на 45,6% — третій найкращий показник для повнометражних фільмів в історії, після «‎Найвеличнішого шоумена» та «‎Оптом дешевше». Стрічка Sony також стала першим різдвяним релізом в історії, який заробив у треті вихідні більше, ніж у перші — $9,8 млн. Заробіток за кордоном на цю мить склав $22,8 млн.

Успіх фільму заперечує популярні нині твердження, що епоха романтичних комедій у кінотеатрах завершилась і перейшла до стримінгових сервісів.

«Шекспір ​​ставив свої п’єси перед глядачами в театрі 400 років тому, і ці типи історій все ще життєздатні для глядачів у кінотеатрах сьогодні», — каже режисер Вілл Ґлюк.

Беззаперечний вплив TikTok не можна обійти стороною — голлівудські маркетологи приділяють багато уваги платформі в останнє десятиліття, однак її важливість зросла у сотні рази під час пандемії. Наприклад, у 2022 році під час світової прем’єри «‎Топ Ґан: Меверік» відео з Майлзом Теллером, що танцює на Каннському кінофестивалі, стало вірусним у соцмережі — і, хоча молодь з TikTok, навряд була цільовою аудиторією фільму, але таки відіграла важливу роль у тому, що світові продажі квитків злетіли до $1,45 мільярда.

Sony також активно створювала власний контент для TikTok, включаючи відео зі Свіні та Павеллом. Уривок, у якому актори перешіптувалися між собою, отримав більше переглядів у TikTok, ніж офіційний трейлер — 18 мільйонів проти 10 мільйонів.

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Пропозиція до зйомок відеопродовження після титрів була запропонована саме Sony. Студія заохочувала людей записувати реакції на мобільні телефони, а потім публікувала ці записи на власних каналах компанії. Свіні також репостила, здається, сотні роликів у своєму Instagram.

До 16 січня хештег «‎Anyone But You» (оригінальна назва фільму) перевищив 1,2 мільярда переглядів у TikTok, а хештег з назвою пісні «Unwritten» мав 289,9 мільйона переглядів і понад 24 500 публікацій.

В українських кінотеатрах «Люблю тебе ненавидіти» вийде 25 січня, а за кілька місяців після цього дебютує на Netflix.

Джерело: The Hollywood Reporter