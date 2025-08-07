Новини Ігри 07.08.2025 comment views icon

Mafia: The Old Country отримала 76/100 на Metacritic — сильний сюжет, але "шаблонний геймплей"

Маргарита Юзяк

Новий приквел Mafia стартував на Metacritic із середньою оцінкою 76/100. Критики хвалять гру за сюжет, персонажів і атмосферу, але геймплей називають знайомим до болю.

Однією з найсильніших сторін Mafia: The Old Country назвали сюжет. PC Games (90/100) вважає вдалою ідеєю подорож до Сицилії початку 1900-х і знайомство з витоками шанованої родини кожному фанату франшизи. Більшість критиків дійшли думки, що персонажі там — живі, діалоги прописані тонко, конфлікти будуються логічно. Гру порівнюють з інтерактивним серіалом, який тримає напругу до самого фіналу. DualShockers (80/100) навіть назвало його одним із найсильніших претендентів на звання найкращої сюжетної гри 2025 року.

За багато тижнів до релізу стало відомо, що приквел відходить від відкритого світу на користь лінійності. Чимало фанатів були незадоволені таким рішенням, оскільки воно може позбавити серії того самого шарму. Проте деякі журналісти вважають, що така структура рівнів працює на користь: вони насичені та без порожніх моментів. Хоча, наприклад, Wccftech (80/100) не подобається те, що неможливо повністю дослідити Сицилію, але від цього остаточна оцінка не надто постраждала.

“Mafia: The Old Country — гідне повернення до витоків серії. Попри кілька незначних недоліків, гра пропонує захопливу історію, яку справді варто пережити. Вона також містить чимало фан-сервісних моментів, які неодмінно оцінять давні шанувальники Mafia”, — пише Gamepressure (80/100).

Водночас механіки бою й стелсу майже не змінилися. Навіть у позитивних рецензіях помітно, що стрілянина — така сама: укриття, короткі перестрілки, базовий ШІ. Паркур і кінні погоні мають непоганий вигляд, але не витягують загальну динаміку. Проте GameSpot і Screen Rant дали по 60 балів — кажуть, що все виглядає й звучить круто, але грається як щось з 2010-х. Тобто до середини відчувається “шаблонний геймплей”.

Попри це, загальний настрій оглядів радше позитивний. The Old Country виглядає стильно, передає дух Сицилії початку XX століття, а саундтрек і візуальні деталі працюють на повну. Деякі рецензенти кажуть, що гра ніби повертає серію на рейки — без зайвих локацій, точок і додаткових завдань заради статистики.

Нагадаємо, головний герой — Енцо Фавару, молодий хлопець, який намагається вибитися вгору через родину Торізі — ту саму, з якої й почалася кримінальна історія серії. Все тримається на персональних мотивах, внутрішніх конфліктах і балансі сили в родині. Mafia: The Old Country вийде 8 серпня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

