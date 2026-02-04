На Prime Video завершився 2-й сезон "Фолаут": всі епізоди можна переглянути одночасно

Кадри з серіалу "Фолаут" / Prime Video

На платформі Prime Video вийшов восьмий і фінальний епізод другого сезону “Фолаут”, який отримав найвищу оцінку на iMDB в історії шоу.





“Фолаут” — це серіал, що екранізує серію однойменних ігор Bethesda Game Studios, основна дія якого розгортається через 200 років після ядерного вибуху. Частина людей перебуває у сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

У продовженні Люсі вирушає на пошуки свого батька, тоді як Гуль складає їй компанію в надіях знайти своїх доньку та дружину. Дует прибуває в одну з культових локацій з гри Fallout: New Vegas. На цей час другий сезон має майже ідеальні 97% від критиків та 96% від глядачів на Rotten Tomatoes, що навіть трохи вище, ніж в першого. Тоді як фінальний епізод отримав найвищу в історії шоу оцінку на iMDB: 8,9 з 10.

Серіал “Фолаут” став одним із найбільших хітів Prime Video: на цей час він входить у ТОП-3 шоу за переглядами з тих, що отримали продовження, і поступається лише “Персням влади” та “Річеру”. Третій сезон вже у розробці й планує розпочати зйомки на 2 місяці раніше запланованої дати, окрім цього він має показати раніше небачену локацію, якої не було в грі.





Раніше Amazon опублікувала весь перший сезон “Фолаут” на своєму YouTube.