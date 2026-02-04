tradfi
Новини Кіно 04.02.2026 comment views icon

На Prime Video завершився 2-й сезон "Фолаут": всі епізоди можна переглянути одночасно

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

На Prime Video завершився другий сезон "Фолаут": всі 8 епізодів можна переглянути одночасно
Кадри з серіалу "Фолаут" / Prime Video

На платформі Prime Video вийшов восьмий і фінальний епізод другого сезону “Фолаут”, який отримав найвищу оцінку на iMDB в історії шоу.


“Фолаут” — це серіал, що екранізує серію однойменних ігор Bethesda Game Studios, основна дія якого розгортається через 200 років після ядерного вибуху. Частина людей перебуває у сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

У продовженні Люсі вирушає на пошуки свого батька, тоді як Гуль складає їй компанію в надіях знайти своїх доньку та дружину. Дует прибуває в одну з культових локацій з гри Fallout: New Vegas. На цей час другий сезон має майже ідеальні 97% від критиків та 96% від глядачів на Rotten Tomatoes, що навіть трохи вище, ніж в першого. Тоді як фінальний епізод отримав найвищу в історії шоу оцінку на iMDB: 8,9 з 10.

Серіал “Фолаут” став одним із найбільших хітів Prime Video: на цей час він входить у ТОП-3 шоу за переглядами з тих, що отримали продовження, і поступається лише “Персням влади” та “Річеру”. Третій сезон вже у розробці й планує розпочати зйомки на 2 місяці раніше запланованої дати, окрім цього він має показати раніше небачену локацію, якої не було в грі.


Раніше Amazon опублікувала весь перший сезон “Фолаут” на своєму YouTube.

Другий сезон “Фолаут” подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam

Популярні новини

arrow left
arrow right
У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу
“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів
"Більше жодних драконів": Емілія Кларк каже, що покінчила з фентезі після "Гри престолів"
Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
"Люди вмовляли мене піти з шоу": новий Дамблдор з "Гаррі Поттера" назвав погляди Джоан Роулінг на трансгендерів "незрозумілими"
"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів
На Apple TV завершився серіал "Плюрибус": всі 9 епізодів доступні для перегляду
Творець серіалу "Плюрибус" розкрив оригінальний фінал для Керол і Манусоса
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
Фанат Fallout створив монітор повітряних тривог та відключень електрики у стилі Vault-Tec
Amazon перенесла реліз 2-го сезону "Фолаут" — перший епізод вийде раніше
"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд
Перший погляд на 5-й сезон серіалу "Хлопаки": Хоумлендер милується Землею у вогні
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
"Лицар сімох королівств" увійшов до трійки найкращих серіалів HBO Max: 6,7 млн глядачів за 3 дні
"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати