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Маск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в Twitter

Маск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в Twitter

Генеральний директор Twitter Ілон Маск стверджує, що через помилку на платформі його відповіді тимчасово були так само помітні в основній стрічці, як і публікації; а покази самих твітів не перевищували «нормальний рівень».

На початку тижня чимало користувачів Twitter помітили, що в стрічці «побільшало» Ілона Маска. Якщо раніше на сторінку «Для вас» виводились 2-3 публікації мільярдера, то у понеділок їх кількість зросла щонайменше до 6. Видання The Verge, спираючись на коментарі власних джерел у Twitter та документи, отримані Platformer, повідомило, що наказ про «зміну алгоритмів» надійшов від двоюрідного брата Ілона, Джеймса Маска. 

Маск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в TwitterМаск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в TwitterМаск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в Twitter

Причиною такої агресивної жаги до охоплень стала публікація президента США Джо Байдена про Супербоул, яка набрала втричі більше переглядів за подібний твіт Маска (який він згодом видалив). Повідомлялось, що заступники Ілона під загрозою звільнення примусили співробітників змінити алгоритми для збільшення переглядів свого шефа. До обіду понеділка Twitter розгорнув код, щоб автоматично «показати» всі твіти Маска та обійти фільтри соцмережі, штучно збільшивши «популярність» його публікацій у 1000 разів. 

Маск одразу зреагував на зміни мемом, а після публікацій в ЗМІ та обурення користувачів, написав, що інженери виправляють алгоритми.

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Нині він стверджує, що кількість твітів не перевищувала «нормальний рівень», а деякі основні медіаджерела повідомили про це «помилково». 

«Огляд лайків і переглядів моїх твітів за останні 6 місяців, особливо враховуючи співвідношення кількості підписників, показує, що це неправда. У нас дійсно була помилка, через яку відповіді на короткий час мали таку саму помітність, як і основні твіти, але зараз її виправлено», — написав він у своєму акаунті. 

Раніше Маск дійсно неодноразово скаржився на охоплення, стверджуючи що 95% його твітів не доходять до аудиторії. ЗМІ, посилаючись на розмови зі співробітниками, сказали, що Ілон звільнив одного з двох провідних інженерів компанії, коли той припустив, що падіння охоплень пов’язано з падінням громадського інтересу до мільярдера.

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