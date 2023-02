Маск звинуватив ЗМІ у наклепі — після новин про навмисне збільшення охоплень для його акаунту в Twitter

Генеральний директор Twitter Ілон Маск стверджує, що через помилку на платформі його відповіді тимчасово були так само помітні в основній стрічці, як і публікації; а покази самих твітів не перевищували «нормальний рівень».

На початку тижня чимало користувачів Twitter помітили, що в стрічці «побільшало» Ілона Маска. Якщо раніше на сторінку «Для вас» виводились 2-3 публікації мільярдера, то у понеділок їх кількість зросла щонайменше до 6. Видання The Verge, спираючись на коментарі власних джерел у Twitter та документи, отримані Platformer, повідомило, що наказ про «зміну алгоритмів» надійшов від двоюрідного брата Ілона, Джеймса Маска.

Причиною такої агресивної жаги до охоплень стала публікація президента США Джо Байдена про Супербоул, яка набрала втричі більше переглядів за подібний твіт Маска (який він згодом видалив). Повідомлялось, що заступники Ілона під загрозою звільнення примусили співробітників змінити алгоритми для збільшення переглядів свого шефа. До обіду понеділка Twitter розгорнув код, щоб автоматично «показати» всі твіти Маска та обійти фільтри соцмережі, штучно збільшивши «популярність» його публікацій у 1000 разів.

Маск одразу зреагував на зміни мемом, а після публікацій в ЗМІ та обурення користувачів, написав, що інженери виправляють алгоритми.

Нині він стверджує, що кількість твітів не перевищувала «нормальний рівень», а деякі основні медіаджерела повідомили про це «помилково».

Several major media sources incorrectly reported that my Tweets were boosted above normal levels earlier this week.

A review of my Tweet likes & views over the past 6 months, especially as a ratio of followers, shows this to be false.

We did have a bug that briefly caused… https://t.co/nM3SgUfoM7

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023