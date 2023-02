Twitter відтепер показує усі публікації Ілона Маска — навіть тим, хто на нього не підписаний

Схоже Маск знайшов спосіб як розв’язати проблему із падінням охоплень — просто додавати усі свої нові пости в стрічку користувачів, попри алгоритми Twitter.

Журналісти The Verge стверджують, що з понеділка стрічка “Для вас” переповнена публікаціями та відповідями Маска.

Я нарахувала щонайменше 7 публікацій від нього у своїй стрічці, до того ж мені показали кілька його відповідей. Усі пости відобразилися зверху, і лише потім мені показали твіти моїх друзів.

Видання стверджує, що така ситуація виникла й у тих, хто не підписаний на Ілона Маска.

Таке “оновлення” сталося лише за кілька днів після того, як Маск поскаржився, що у нього “впали” охоплення, та звільнив через це провідного інженера. Повідомлялось, що внутрішні дані Twitter свідчать про те, що акаунт Ілона досяг піка популярності у пошукових рейтингах у квітні 2022 року, і з того часу увага до нього значно знизилась. Алгоритми соцмережі, як доводили інженери, до цього не були причетні.

Минулими вихідними Маск зазначав, що Twitter вніс “певні зміни”, щоб розв’язати проблему із “видимістю”. Гендиректор соцмережі скаржився, що 95% його твітів не доходять до аудиторії.

Long day at Twitter HQ with eng team

Two significant problems mostly addressed:

1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023