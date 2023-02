Для Маска створили систему пріоритетного відображення твітів — мільярдер розлючений, що Байден отримує більше переглядів

Ілон Маск наказав внести серйозні зміни в алгоритми Twitter після того, як його пост про Супербоул показав гірші результати, ніж подібна публікація президента США Джо Байдена.

Видання The Verge, спираючись на коментарі власних джерел у Twitter та документи, отримані Platformer, пише, що наказ про «термінову зміну алгоритмів» надійшов від двоюрідного брата Ілона Маска, Джеймса, в понеділок зранку.

Коли ще доволі сонні інженери підключились до комп’ютерів, то побачили причину такої терміновості: твіт Маска про Суперкубок зібрав майже утричі менше переглядів за твіт Джо Байдена.

As your president, I’m not picking favorites.

But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj

— President Biden (@POTUS) February 13, 2023