Для Маска створили систему пріоритетного відображення твітів — мільярдер розлючений, що Байден отримує більше переглядів

Ілон Маск наказав внести серйозні зміни в алгоритми Twitter після того, як його пост про Супербоул показав гірші результати, ніж подібна публікація президента США Джо Байдена.

Видання The Verge, спираючись на коментарі власних джерел у Twitter та документи, отримані Platformer, пише, що наказ про «термінову зміну алгоритмів» надійшов від двоюрідного брата Ілона Маска, Джеймса, в понеділок зранку.

«Ми усуваємо проблему із взаємодією на платформі. Люди, які роблять інформаційні панелі та пишуть програмне забезпечення, будь ласка, допоможіть розв’язати проблему. Це дуже терміново», — написав Джеймс в Slack.

Коли ще доволі сонні інженери підключились до комп’ютерів, то побачили причину такої терміновості: твіт Маска про Суперкубок зібрав майже утричі менше переглядів за твіт Джо Байдена.

As your president, I’m not picking favorites. But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj — President Biden (@POTUS) February 13, 2023

Президент написав, що підтримає свою дружину і вболіватиме за «Філадельфія Іглс» — публікація зібрала близько 29 млн переглядів. Тоді як пост Маска про підтримку «орлів» (який він згодом в розчаруванні видалив) отримав лише 9,1 млн переглядів.

Після того як «Іглс» програли «Канзас-Сіті Чіфс», а Маск отримав поразку від Байдена — гендиректор Twitter терміново вилетів на зустріч зі своїми інженерами, які щосили намагалися повернути популярність керівника.

Маск останніми тижнями ставав все більш одержимим своїми охопленнями в Twitter — минулого тижня він звільнив головного інженера, який припустив, що перегляди в соцмережі знизились через загальне падіння інтересу до персони Ілона. Заступники повідомили решті команди цими вихідними, що якщо проблему з охопленнями не буде «вирішено», вони також втратять роботу.

До роботи над проєктом, який швидко став пріоритетом номер один для компанії, було залучено приблизно 80 людей. Співробітники працювали всю ніч, досліджуючи різні гіпотези про те, чому твіти Маска отримують менше охоплень, і тестували можливі рішення. Одна із гіпотез полягала в тому, що його охоплення знизились, через блокування у великої кількості людей, які втомились від постійного перебування Ілона в заголовках новини після придбання ним Twitter та введення суперечливих змін в соцмережі.

До обіду понеділка Twitter розгорнув код, щоб автоматично «показати» всі твіти Маска та обійти фільтри соцмережі. Алгоритм штучно збільшив «популярність» публікацій в 1000 разів — постійний показник, який гарантував, що вони матимуть вищий рейтинг, ніж будь-хто інший у стрічці. У Twitter це називають «множником досвідченого користувача», хоча, він використовувався лише для Ілона Маска.

Це пояснює, чому в понеділок чимало користувачів виявили у себе в стрічці велику кількість публікацій від Маска — навіть ті, хто не був підписаний на його акаунт. Згідно з внутрішньою оцінкою Twitter, понад 90% підписників Маска бачать його твіти.

Маск визнав свою атаку на стрічку у вівторок, коли опублікував цей мем:

Деякі з його твітів у понеділок були надіслані, коли він спілкувався з інженерами, щоб перевірити, чи працюють розроблені ними рішення. Після хвилі обурень, Маск повідомив, що в алгоритми внесуть корективи.

«Будь ласка, стежте за оновленнями, ми внесемо корективи в е-м… «алгоритм», — написав він у Twitter.

Штучні стимули, застосовані до його облікового запису, залишаються в силі — хоча множник тепер нижчий за 1000. Нині твіт із мемом про «годування з пляшечки» отримав 140,3 мільйона показів; його наступний жарт, раніше опублікований на Reddit і сатирично приписаний Аврааму Лінкольну, отримав 56,7 мільйона показів. Деякі з твітів Маска на початку цього місяця мали менш як 8 мільйонів переглядів.

Джерело: The Verge