Ілон Маск каже, що залишить посаду CEO Twitter до кінця 2023 року

Генеральний директор Twitter Ілон Маск готовий призначити нового керівника компанії до кінця 2023 року — до того часу мине рік з публікації його опитування про власну відставку.

«Я маю стабілізувати організацію та переконатися, що вона фінансово здорова, з чіткою дорожньою картою. Припускаю, що ближче до кінця року з’явиться вдалий момент для призначення нового керівника компанії», — сказав Ілон Маск на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, як повідомляє Bloomberg.

Жодних заяв чи підказок щодо того, хто може взяти на себе управління компанією, він не надав; але після інтерв’ю опублікував жартівливий твіт із фотографією свого пса Флокі, який сидить за столом, написавши: «Новий CEO Twitter дивовижний».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

Bloomberg та CNBC повідомляли, що останніми місяцями триває активний пошук нового директора, однак не знайдено навіть потенційних кандидатів.

Після опитування про власну відставку (згідно з результатами 57% з понад 17,5 мільйонів людей захотіли, щоб він звільнився) Маск казав, що піде з посади CEO після того, як знайде «достатньо дурного» наступника, однак продовжить працювати в компанії, керуючи відділами програмного забезпечення та серверів.

Ілон Маск призначив себе на посаду генерального директора одразу після придбання Twitter за неймовірні $44 млрд у жовтні 2022 року. Його керівництво відзначилось масовими звільненнями у компанії, суперечливою політикою і падінням рекламних доходів.

ЗМІ пишуть, що мільярдер дуже зациклений на власній популярності — він настільки сильно переймається падінням власних охоплень у Twitter, що примушує інженерів змінювати алгоритми для нього під загрозою звільнень.

Попри коментарі Маска про майбутній відхід з посади, підприємець неодноразово давав обіцянки, які відкладав «на потім». Виробництво обіцяної Tesla Cybertruck почнеться на два роки пізніше, ніж початкова дата кінця 2021 року, зазначена під час запуску у 2019 році. Раніше він заявляв, що Tesla зможе самостійно їздити по дорогах США до кінця 2017 року.

Заяву Маска про звільнення та інші амбіції щодо Twitter можна прослухати на відео:

Джерело: The Verge