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Ілон Маск каже, що залишить посаду CEO Twitter до кінця 2023 року

Ілон Маск каже, що залишить посаду CEO Twitter до кінця 2023 року

Генеральний директор Twitter Ілон Маск готовий призначити нового керівника компанії до кінця 2023 року — до того часу мине рік з публікації його опитування про власну відставку. 

«Я маю стабілізувати організацію та переконатися, що вона фінансово здорова, з чіткою дорожньою картою. Припускаю, що ближче до кінця року з’явиться вдалий момент для призначення нового керівника компанії», — сказав Ілон Маск на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, як повідомляє Bloomberg.

Жодних заяв чи підказок щодо того, хто може взяти на себе управління компанією, він не надав; але після інтерв’ю опублікував жартівливий твіт із фотографією свого пса Флокі, який сидить за столом, написавши: «Новий CEO Twitter дивовижний».

Bloomberg та CNBC повідомляли, що останніми місяцями триває активний пошук нового директора, однак не знайдено навіть потенційних кандидатів. 

Після опитування про власну відставку (згідно з результатами 57% з понад 17,5 мільйонів людей захотіли, щоб він звільнився) Маск казав, що піде з посади CEO після того, як знайде «достатньо дурного» наступника, однак продовжить працювати в компанії, керуючи відділами програмного забезпечення та серверів. 

Ілон Маск призначив себе на посаду генерального директора одразу після придбання Twitter за неймовірні $44 млрд у жовтні 2022 року. Його керівництво відзначилось масовими звільненнями у компанії, суперечливою політикою і падінням рекламних доходів

ЗМІ пишуть, що мільярдер дуже зациклений на власній популярності — він настільки сильно переймається падінням власних охоплень у Twitter, що примушує інженерів змінювати алгоритми для нього під загрозою звільнень.

Попри коментарі Маска про майбутній відхід з посади, підприємець неодноразово давав обіцянки, які відкладав «на потім». Виробництво обіцяної Tesla Cybertruck почнеться на два роки пізніше, ніж початкова дата кінця 2021 року, зазначена під час запуску у 2019 році. Раніше він заявляв, що Tesla зможе самостійно їздити по дорогах США до кінця 2017 року.

Заяву Маска про звільнення та інші амбіції щодо Twitter можна прослухати на відео: 

Джерело: The Verge


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