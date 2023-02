Ілон Маск каже, що залишить посаду CEO Twitter до кінця 2023 року

Генеральний директор Twitter Ілон Маск готовий призначити нового керівника компанії до кінця 2023 року — до того часу мине рік з публікації його опитування про власну відставку.

Жодних заяв чи підказок щодо того, хто може взяти на себе управління компанією, він не надав; але після інтерв’ю опублікував жартівливий твіт із фотографією свого пса Флокі, який сидить за столом, написавши: «Новий CEO Twitter дивовижний».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023