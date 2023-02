В Ілона Маска впали охоплення в Twitter — і після цього він звільнив провідного інженера

Вже кілька тижнів Ілон Маск переймається тим, скільки людей бачать його твіти. Кілька днів тому генеральний директор Twitter закрив свій акаунт на день, щоб перевірити, чи може це збільшити розмір його аудиторії. Цей крок був зроблений після того, як кілька відомих правих облікових записів, з якими спілкується Маск, поскаржилися, що останні зміни в Twitter зменшили їх охоплення.

Один із двох головних інженерів компанії припустив, що менше ніж через рік після купівлі Маском Twitter, інтерес до його витівок згас. Співробітники показали директору внутрішні дані щодо взаємодії з його обліковим записом разом із діаграмою Google Trends. Згідно з наданою інформацією, у квітні минулого року мільярдер був на “піку” популярності в пошукових рейтингах, позначеному оцінкою “100”, а нині має всього 9 балів.

Маск, схоже, не зрадів новині, і вирішив просто звільнити інженера, який висловив свою думку. Також за словами працівників, він доручив персоналу відстежувати, скільки разів кожен з його твітів потрапляє в рекомендації.

Близько двох місяців тому Twitter додав лічильник переглядів для публікацій. У той час Маск обіцяв, що функція допоможе зрозуміти наскільки динамічною є платформа.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022