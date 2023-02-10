В Ілона Маска впали охоплення в Twitter — і після цього він звільнив провідного інженера

Вже кілька тижнів Ілон Маск переймається тим, скільки людей бачать його твіти. Кілька днів тому генеральний директор Twitter закрив свій акаунт на день, щоб перевірити, чи може це збільшити розмір його аудиторії. Цей крок був зроблений після того, як кілька відомих правих облікових записів, з якими спілкується Маск, поскаржилися, що останні зміни в Twitter зменшили їх охоплення.

“Це смішно. У мене понад 100 мільйонів підписників, і я отримую лише десятки тисяч показів”, — сказав Маск на нараді з інженерами та радниками, згідно з джерелами The Verge.

Один із двох головних інженерів компанії припустив, що менше ніж через рік після купівлі Маском Twitter, інтерес до його витівок згас. Співробітники показали директору внутрішні дані щодо взаємодії з його обліковим записом разом із діаграмою Google Trends. Згідно з наданою інформацією, у квітні минулого року мільярдер був на “піку” популярності в пошукових рейтингах, позначеному оцінкою “100”, а нині має всього 9 балів.

Маск, схоже, не зрадів новині, і вирішив просто звільнити інженера, який висловив свою думку. Також за словами працівників, він доручив персоналу відстежувати, скільки разів кожен з його твітів потрапляє в рекомендації.

Близько двох місяців тому Twitter додав лічильник переглядів для публікацій. У той час Маск обіцяв, що функція допоможе зрозуміти наскільки динамічною є платформа.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Однак ефект був протилежним: підкресливши, наскільки мало цікавості викликають публікації у людей, у порівнянні із загальним обсягом аудиторії. Водночас згідно з нещодавнім дослідженням, використання Twitter у США знизилося майже на 9% після придбання Маском.

Джерела Twitter кажуть, що сама функція лічильника може сприяти зниженню охоплення. Кнопки “Подобається” та “Ретвіт” були зменшені для відображення переглядів, тому їх трохи важче натискати.

У середу соцмережа вперше серйозна “злягла” після купівлі Маском Twitter. Користувачі не могли робити публікації — натомість їм вибивало повідомлення про “перевищення денного ліміту твітів”. Виявилося, що співробітник випадково видалив дані для внутрішнього сервісу, який встановлює ліміти швидкості використання Twitter. Команда, яка працювала над цим сервісом, залишила компанію в листопаді в рамках масових скорочень.

Загалом опитування нинішніх працівників Twitter демонструє картину проблемного робочого місця, де все залежить від примх Маска. Такий хаос зменшує ймовірність того, що мільярдер коли-небудь відшкодує $44 мільярди доларів, які він витратив на купівлю Twitter, і може прискорити своє банкрутство.

“Більшість нашого робочого часу присвячено трьом основним сферам: гасінню “пожеж” (здебільшого спричинених звільненням не тих людей і спробам відновитися від цього), виконанню неможливих завдань і “підвищенню ефективності” без чітких вказівок щодо очікуваних кінцевих результатів”, — сказав один зі співробітників.

Найближчим часом Федеральна торгова комісія планує провести аудит компанії, і співробітники сумніваються, що у Twitter є необхідна документація для проходження перевірки. Минулого року, до пришестя Маска, FTC оштрафувала Twitter на $150 мільйонів за порушення угоди; ще одне порушення майже напевно призведе до додаткових штрафів у мільйони доларів і шквалу новин — можливо, це знову збільшить охоплення твітів Маска.

Джерело: The Verge