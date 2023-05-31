«Мавка. Лісова пісня» незаконно демонструється в росії

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня», прем’єра якого відбулася 2 березня, незаконно демонструється у кінотеатрах Росії. Про це повідомив офіційний акаунт «Мавки» у Facebook.
На сайті одного з кінотеатрів розміщено анонс мультфільму «Брати Супер Маріо в кіно», якому передує «передсеанс» української стрічки. «Маріо» в ньому також йде незаконно – ні голлівудські студії, ні кінематографісти України не надають росії ліцензії на покази.
Практика тіньових кінопоказів у росії включає перегляд одного фільму як частину «досеансного обслуговування». Навіть ця схема наразі виявилася порушеною: зазвичай як оголошені фільми фігурують легальні російські картини. Простіше кажучи, крадіжку не прикрито навіть формально.
Легальних фільмів копій для прокату в кінотеатрах росія не отримує. Імовірно, з нею «діляться» дружні країни, також беручи участь у крадіжці інтелектуальної власності.
Цинізм та безглуздість того, що відбувається, вражає. Ще до активних бойових дій у росії закривали українські культурні організації та вилучали українські книги з бібліотек. Вищі державні керівники росії заперечують українську культуру, мову та закликають до їхнього знищення разом із носіями. За 15 місяців відкритого збройного вторгнення вбито десятки тисяч українців. І після цього вони спокійно йдуть у кіно дивитися український фільм.
Рецензія на мультфільм «Мавка. Лісова пісня» / Mavka: The Forest Song