Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років

Меню "Виконати"

Після оновлення меню “Пуск” Microsoft взялася за ще один із найстаріших елементів Windows — діалогове вікно Run (“Виконати”). У свіжих тестових збірках Windows 11 ентузіасти помітили оновлену версію цього вікна. Вперше з часів Windows 95 воно отримало сучасний дизайн, який відповідає Fluent Design і загальному вигляду операційної системи.

“Виконати” — інструмент, яким щодня користуються просунуті користувачі: комбінація Win+R відкриває поле для швидкого запуску системних команд, програм та інструментів. За 30 років Microsoft практично не торкалась цього елемента — його оновлення давно перетворилося на фанатську мрію. І ось компанія нарешті її здійснює.

Microsoft називає нову версію вікна Modern Run. Користувач може вмикати або вимикати її в налаштуваннях Windows, якщо бажає повернутися до старого вигляду. До речі, класичне меню “Виконати” нещодавно теж отримало невелике оновлення — підтримку темного режиму.

Оновлений варіант помітно більший: розробники збільшили поле введення тексту, а над ним тепер відображається список нещодавніх команд. Якщо Windows знаходить відповідний застосунок, поряд з’являється його іконка — невелика, але зручна дрібниця, якої раніше бракувало.

Попри те, що інтерфейс уже присутній у тестових збірках, він поки прихований. Microsoft офіційно не оголошувала про новий інтерфейс “Виконати”, і на даний момент він не працює, але зміни свідчать: компанія активно рухається до публічного релізу, ймовірно вже наступного року.

Це не перший випадок, коли Microsoft оновлює старі елементи інтерфейсу чи програми. Раніше компанія підтвердила, що розширює підтримку темного режиму у класичних розділах Windows, наприклад — у файловому менеджері. А у звичний “Блокнот” додали підтримку таблиць. Такі кроки демонструють зміну підходу: Microsoft знову приділяє увагу деталям, які роблять ОС цілісною та приємнішою у користуванні.

Джерело: windowscentral