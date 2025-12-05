Новини Софт 05.12.2025 comment views icon

Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
Меню "Виконати"

Після оновлення меню “Пуск” Microsoft взялася за ще один із найстаріших елементів Windows — діалогове вікно Run (“Виконати”). У свіжих тестових збірках Windows 11 ентузіасти помітили оновлену версію цього вікна. Вперше з часів Windows 95 воно отримало сучасний дизайн, який відповідає Fluent Design і загальному вигляду операційної системи.

“Виконати” — інструмент, яким щодня користуються просунуті користувачі: комбінація Win+R відкриває поле для швидкого запуску системних команд, програм та інструментів. За 30 років Microsoft практично не торкалась цього елемента — його оновлення давно перетворилося на фанатську мрію. І ось компанія нарешті її здійснює.

Microsoft називає нову версію вікна Modern Run. Користувач може вмикати або вимикати її в налаштуваннях Windows, якщо бажає повернутися до старого вигляду. До речі, класичне меню “Виконати” нещодавно теж отримало невелике оновлення — підтримку темного режиму.

Оновлений варіант помітно більший: розробники збільшили поле введення тексту, а над ним тепер відображається список нещодавніх команд. Якщо Windows знаходить відповідний застосунок, поряд з’являється його іконка — невелика, але зручна дрібниця, якої раніше бракувало.

Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
Нове меню “Виконати”

Попри те, що інтерфейс уже присутній у тестових збірках, він поки прихований. Microsoft офіційно не оголошувала про новий інтерфейс “Виконати”, і на даний момент він не працює, але зміни свідчать: компанія активно рухається до публічного релізу, ймовірно вже наступного року.

Це не перший випадок, коли Microsoft оновлює старі елементи інтерфейсу чи програми. Раніше компанія підтвердила, що розширює підтримку темного режиму у класичних розділах Windows, наприклад — у файловому менеджері. А у звичний “Блокнот” додали підтримку таблиць. Такі кроки демонструють зміну підходу: Microsoft знову приділяє увагу деталям, які роблять ОС цілісною та приємнішою у користуванні.

Джерело: windowscentral

