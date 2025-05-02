Перший офіційний кадр «Аватар 3» — розлючена Нейтірі готується до бою

Після численних концептів в мережі нарешті з’явилось перше офіційне зображення «Аватар 3» («Аватар: Вогонь і Попіл») — майбутнього фільму Джеймса Кемерона, який продовжить історію мешканців планети Пандора.

На кадрі, опублікованому сайтом Empire, можна побачити персонажку Зої Салдани Нейтірі, яка тримає в руках лук з виразом люті на обличчі й, можливо, слідами крові.

«Аватар 3», в якому повторять свої ролі Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер і Стівен Ленг, поверне глядачів на Пандору й окремо зосередиться на племенах, що живуть поблизу вулканічних регіонів планети. Раніше Кемерон публікував концепт-арти, які зображали чудернацьких летючих істот та поселення племені вогню, а також розкрив роль Уни Чаплін («Гра престолів»), яка втілить на екрані нову антагоністку і голову клану Попелу.

Салдана в інтерв’ю, яке супроводжував перший кадр, натякнула на те, що чекає її персонажку в продовженні, зазначаючи, що та все ще переживає втрату свого сина Нетеяма.

«Цей біль триває. І оскільки йому насправді нікуди не подітися, з нього також може виникнути лють. Саллі пройдуть випробування, як сім’я. Все, що відбувається, змусить Нейтірі поставити під сумнів не лише зв’язок, який вона має з чоловіком, але й зв’язок із собою, своїм народом, землею та тим, якими є На’ві. Під сумнів буде поставлено усе».

Акторка досить обережно торкалась деталей сюжету, але натякнула, що її персонажка «знайде рівного собі суперника» у Варанг, лідерці нового клану, яку грає Чаплін.

«Зої вражає у цьому фільмі. З “Емілією Перес” її нарешті визнали акторкою вищого рівня, якою ми завжди її знали. Але у “Вогонь і попіл” її можливості виходять далеко за межі того, що ви бачили раніше», — каже сам Кемерон.

Прем’єра фільму «Аватар: Вогонь і попіл» запланована на 19 грудня 2025 року. Очікується, що наступна подорож на Пандору може бути дуже тривалою, оскільки фільм отримає найдовший хронометраж у серії — у попередньої стрічки, для порівняння, він сягав 3 годин 12 хвилин. Перші реакції вже визначили триквел на попередніх переглядах як «найкращий з серії», тож цікаво поглянути, яким буде кінцевий результат.

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Попередня частина серії «Аватар: Шлях води», що вийшла через 13 років після релізу першої, стала шостим фільмом в історії, який заробив понад $2 млрд у світовому прокаті (саме стільки, за словами самого Кемерона, необхідно було, щоб покрити витрати на виробництво). Перший «Аватар» з урахуванням повторного прокату (але без інфляції) посідає перше місце в переліку найбагатших фільмів із заробітками у $2,8 млрд.