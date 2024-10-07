Голлівуд у «полоні» франшиз: 70% фільмів, що вийдуть у 2025 році — це сиквели, приквели чи рімейки

У 2024-му кінотеатри були «завалені» сиквелами, приквелами та рімейками, які разом з тим очолили топ 10 «найбагатших» фільмів року.

Водночас у 2025 році фільмів, знятих на основі вже відомих франшиз, лише побільшає — такими, за даними CNBC, будуть 50-70% стрічок від шістки великих студій (Universal, Disney, Warner Bros., Paramount, Sony і Lionsgate). Таким чином студії намагатимуться підвищити продажі квитків, які «здали» останніми роками.

Нижче наводимо топ 10 стрічок із найбільшими касовими заробітками у 2024 році На основі показників внутрішніх зборів, не світових (усі — зняті на основі вже існуючих IP):

Якщо поглянути на розширений список із 20 фільмів (знову говоримо виключно про внутрішній прокат), то і там ситуація не краща — оригінальних лише два, «Уявні друзі» від Paramount і «Довгоніг» від Neon. Усі вже відомі глядачу назви забезпечили національну кінокасу США у розмірі $6,3 млрд за перші 9 місяців 2024 року (падіння на 11,3% у порівнянні з роком тому, однак слід зважати на страйки, які призупинили виробництво і прем’єри на певний час).

Хтось слушно зауважить що до кінця року ще три місяці, але розклад на останній квартал також новинками не радує: тут «Джокер 2» (який дебютував цими вихідними), «Гладіатор 2», «Ваяна 2» і ще купа фільмів, які не мають цифр у назві, але, по суті, являються продовженнями, спінофами чи перезапусками.

Серед найбільших прем’єр наступного року знову виділяються існуючі IP: М3ГАН 2.0, «Світ Юрського періоду: Відродження», «П’ять ночей у Фредді 2», римейки «Білосніжки» і «Фантастичної четвірки», а на десерт — третій «Аватар». Тоді як у 2026-му чекаємо на нових «Месників», стрічку за «Мандалорцем», а ще — другий анімаційний фільм про братів Маріо, третю «Дюну» і п’яті про «Історію іграшок» та «Шрека».

Календар виходу фільмів у 2025 році від найбільших студій (попередній):