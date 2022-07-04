Meta закриває криптогаманець Novi і закликає користувачів вивести з нього кошти

Компанія Meta закриває свій цифровий криптовалютний гаманець Novi. Раніше він був відомий під назвою Calibra. З 20 липня компанія припинить додавати кошти в гаманці, а 1 вересня платформу буде повністю закрито.

Meta рекомендує користувачам вивести наявні кошти з балансів «якнайшвидше». Також зазначається, що компанія «спробує перевести» будь-які гроші, що залишилися в гаманцях, на банківські рахунки та дебетові картки клієнтів після завершення роботи Novi.

Закриття Novi фактично знаменує кінець криптовалютних амбіцій Meta. У жовтні минулого року компанія запустила «невеликий пілотний проєкт» з Novi, але без підтримки власної криптовалюти Diem (раніше відомої як Libra). Через місяць голова криптовалютного напрямку в Meta Девід Маркус покинув компанію. На початку 2022 року Diem Association оголосила про продаж своїх активів та «згортання» операцій.

Але смерть Novi та Diem не означає, що Meta повністю відмовляється від ідеї використання власного цифрового гаманця. Нещодавно Марк Цукерберг представив Meta Pay – цифровий гаманець для метавсесвіту.

Джерело: Engadget