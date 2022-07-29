MGM втратила права на франшизу Tomb Raider, всесвіт перезапустить інша студія з новою акторкою у ролі Лари Крофт

Видання The Hollywood Reporter повідомило про те, що студія MGM втратила права на франшизу Tomb Raider / “Розкрадачка гробниць”. В даний момент за покупку популярного всесвіту борються відразу кілька великих кіностудій та стрімінгових сервісів, причому переможець зі 100% ймовірністю перезапустить кіносерію з новими акторами/режисерами.

Таким чином сіквел “Розкрадачки гробниць” з Алісією Вікандер у ролі Лари Крофт остаточно скасовано. Він мав вийти на екрани ще в березні минулого року, але після кількох змін режисерів і довготривалої підготовки до зйомок був поставлений на паузу.

Перша картина в черговому перезапуску вийшла в 2018 році під стандартною для серії назвою “Tomb Raider / “Розкрадачка гробниць” і зібрала $275 млн при бюджеті $94 млн.

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До цього роль Лари Крофт виконувала Анджеліна Джолі, якій пощастило знятися одразу у двох фільмах студії Paramount – Lara Croft: Tomb Raider / “Лара Крофт: Розкрадача гробниць” (2001) та Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life / “Лара Крофт” : Розкрадача гробниць 2 – Колиска життя “(2003).

Через купівлю кіностудії MGM інтернет-гігантом Amazon у 2021 році, права на франшизу повернулися до продюсера Грехема Кінга та його компанії GK Films. Останній придбав їх у геймстудії Square Enix у 2011 році та вже у 2013 році уклав угоду на зйомки з MGM.

Джерело: The Hollywood Reporter